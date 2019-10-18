«Ахмат» — «Локомотив»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:58

Ахмат

«Ахмат» никак не может найти свою игру в этом сезоне – «волки» к старту 13-го тура подходят на 14-й строчке в таблице. За 12 матчей клуб смог набрать лишь 12 очков и сейчас от зоны прямого вылета его отделяет лишь два балла. Тем не менее, выйти из зоны переходных матчей команда Игоря Шалимова может выйти уже сегодня – до 12-го «Спартака» ей не хватает двух баллов.

В последнем туре «Ахмат» сумел добыть долгожданную победу – успех был достигнут в выездном поединке с «Уфой». Уже не девятой минуте гости забили случайный гол – навес в штрафную подкорректировал ветер, и он превратился в удар, отразить который было невозможно. Таким образом прервалась серия «Ахмата» без побед из восьми матчей.

Локомотив

«Локомотив» ставит в этом сезоне перед собой самые высокие цели и пока справляется с задачей на отлично – по итогам 12 туров команда Юрия Семина лидирует в таблице. Тем не менее, лидерство «железнодорожников» очень хрупкое – «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» отстают только за счет дополнительных показателей, да и пятый ЦСКА имеет всего на один балл меньше.

В последнем туре «Локомотив» оправдал прогнозы и сумел справиться дома с «Арсеналом». Поединок получился для вице-чемпиона России очень непростым, «канониры» оказали яростное сопротивление и даже смогли сравнять счет, но гол Алексея Миранчука на исходе первого тайма оказался решающим. Победа 2:1 стала четвертой кряду для «Локомотива» и на достигнутом он вряд ли станет останавливаться.

Статистика

Ни в одном из шести последних матчей «Ахмат» не выигрывал у «Локомотива» - три поражения и три ничьи

Только в одном из девяти последних матчей «Ахмат» сумел победить

«Локомотив» выиграл последние четыре матча

Прогноз

«Ахмат» выиграл последний матч у «Уфы», но о выходе из кризиса еще говорить очень рано – игра команды далека от идеальной, да и в обороне у «волков» регулярно случаются провалы. На фоне своего сегодняшнего соперника «Локомотив» выглядит настоящей «машиной» - у лидера Премьер-Лиги полный порядок с реализацией моментов, да и пропускает он очень мало.

Гости на данном этапе турнира выглядят куда мощнее «Ахмата» и проблем с набором трех очков у них возникнуть не должно.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Локомотив». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru