«Зенит» — «Ростов»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:15

Зенит

«Зенит» традиционно делает ставку на чемпионство, но за 12 туров выбиться в лидеры команде Сергея Семака не удалось – пока она лишь четвертая в таблице. Тем не менее, от первого «Локомотива» питерский клуб отстает только за счет дополнительных показателей, так что на пьедестал может выйти уже в этом туре, если сумеет обыграть «Ростов».

В последнем туре «Зенит» добыл очень легкую победу в Екатеринбурге – трижды чемпион России сумел забить в ворота «Урала», соперник ответил лишь одним своим голом.

Уже в среду «Зениту» предстоит очень сложный выезд в Германию на матч Лиги Чемпионов с «Лейпцигом» - после двух туров российский клуб выбился в лидеры группы и двуматчевое противостояние с «быками» будет ключевым в борьбе за выход в плей-офф.

Ростов

«Ростов» удивляет в нынешнем сезоне – вопреки всем прогнозам, команда Валерия Карпина ведет борьбу за чемпионство. За 12 туров ростовский клуб набрал 26 очков, с которыми и расположился на второй строчке в таблице. Тем не менее, ситуация может изменить уже сегодня – «Краснодар» и «Зенит» имеют столько же баллов, пятый ЦСКА отстает всего на один пункт.

В отличие от своего сегодняшнего соперника, «Ростову» пришлось серьезно постараться, чтобы набрать в прошлом туре три очка – «трактористы» сумели в гостях обыграть ЦСКА . К 61-й минуте ростовчане имели преимущество в три гола и пропустили в ответ только один – в самом конце с пенальти «армейцы» провели гол престижа.

Статистика

Ни в одном из пяти последних домашних матчей «Зенит» не проигрывал «Ростову» - четыре победы и одна ничья

В пяти домашних матчах этого сезона «Зенит» пропустил всего три гола – это лучший показатель в Премьер-Лиге

Ни в одном из 12 последних домашних матчей в рамках Премьер-Лиги «Зенит» не проигрывал – 10 побед и две ничьи

В шести выездных матчах этого сезона «Ростов» потерпел уже два поражения

Прогноз

«Зенит» далеко не идеален в этом сезоне, но при этом является одним из главных претендентов на золото, особенно качественно «сине-бело-голубые» проводят домашние матчи, очень редко позволяя соперникам зацепиться за очки.

Несмотря на то, что на следующей неделе «Зениту» предстоит игра в Лиге Чемпионов, силы экономить хозяева явно не будут – победа позволит им обойти одного из главных конкурентов в таблице, именно к ней они и будут стремиться.

«Ростов» находится в неплохой форме и без боя победа сопернику не отдаст, но в гостях «трактористы» часто ошибаются и на все три очка рассчитывать им сегодня будет очень сложно.

Источник: www.vseprosport.ru