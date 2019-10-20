«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:49

Манчестер Юн

В чемпионате Англии позади осталось восемь туров, а турнирное положение «Манчестер Юнайтед» выглядит просто кошмарным. «Красные дьяволы» набрали только девять очков и отстают от того же «Ливерпуля» уже на целых 15 пунктов. Будем реалистами – о чемпионских амбициях можно забыть, а поражение в принципиальнейшем дерби может поставить крест на тренерской карьере Оле-Гуннара Сульшера на мостике манкунианцев.

Дома МЮ не хвает стабильности. После обнадеживающего разгрома «Челси» в стартовом туре чемпионата, «красные дьяволы» сумели обыграть еще «Лестер» (1:0). Ничья с «Арсеналом» лишила подопечные Оле-Гуннара Сульшера двух важных очков, а поражение от «Кристал Пэлас» и вовсе не позволило пополнить актив.

Норвежский наставник вновь не сможет рассчитывать на ряд игроков. В лазарете клуба Давид де Хеа, Поль Погба, Диогу Далот, Тимоти Фосу-Менса и Эрик Байи. Под вопросом Мейсон Гринвуд, Джесси Лингард и Фил Джонс

Ливерпуль

Мерсисайдцы выдали в нынешнем чемпионате снова отличный старт. В минувшем туре подопечные Юргена Клопа победой над «Лестером» (2:1) увеличили отрыв от преследователей до восьми пунктов. Такой впечатляющий отрыв – впервые в истории клуба на старте сезона.

Пока что «Ливерпуль» показал стопроцентный результат: восемь матчей – восемь побед. На выезде команда обыграла «Саутгемптон» (2:1), «Бернли» (3:0), «Челси» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

На данный момент у мерсисайдцев серия из 17 побед подряд, и они находятся всего в одном шаге от повторения рекорда Премьер-лиги по количеству побед кряду.

В лазарете находится Натаниэл Клайн. Возможно не сыграет Джердан Шакири.

Статистика

МЮ проиграл дома только один из четырех матчей в текущем первенстве.

проиграл дома только один из четырех матчей в текущем первенстве. «Ливерпуль» выиграл в гостях все четыре поединка в нынешнем чемпионате.

«Ливерпуль» последний раз побеждал на поле МЮ в марте 2014 года.

в марте 2014 года. В пяти последних домашних матчах «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ливерпуль» трижды и ва завершилось вничью.

Прогноз

Большинство экспертов сходятся во мнении, что «Ливерпуль» обыграет МЮ . Позволим себе с ними не согласиться. «Красные дьяволы» традиционно неудобный соперник для мерсисайдцев. Мотивация у хозяев огромная. Даже несмотря на ряд потерь Сульшер может выставить боеспособный коллектив. Предлагаем поставить на непроигрыш хозяев.

Наш прогноз – победа МЮ или ничья за 2.37 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru