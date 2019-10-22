«Ювентус» — «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

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Ювентус

«Ювентус» качественно начал сезон – команда Маурицио Сарри выступает успешно как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов. В чемпионате «старая синьора» после восьми туров занимает первое место с 22 очками, опережая ближайшего соперника в лице «Интера» на четыре балла. В последнем туре «Ювентус» не без труда переиграл «Болонью» (2:1), добыв шестую победу кряду.

В Лиге Чемпионов «Ювентус» также хорош – в первом туре чемпион Италии имел все шансы разжиться тремя очками в Мадриде, но упустил преимущество в два гола и расписал ничью 2:2 с «Атлетико». Во втором туре никаких проблем «Байер» не создал – «Ювентус» отправил в его ворота три гола, сохранив свои ворота на замке, выбившись таким образом в лидеры группы.

Локомотив

«Локомотив» в первом туре Лиги Чемпионов преподнес сюрприз – вопреки всем прогнозам, команда Юрия Семина в гостях обыграла «Байер». Победа со счетом 2:1 была полностью заслуженной, немцы в тот вечер были не способны на большее. Тем не менее, развить успех «железнодорожникам» не удалось – во втором туре они со счетом 0:2 проиграли дома «Атлетико».

В Премьер-Лиге «Локомотив» выступает очень мощно по итогам 13 туров он является лидером чемпионата. Тем не менее, борьба за пьедестал еще вся впереди – второй «Зенит» также имеет 29 очков, но отстает по дополнительным показателям, да и «Краснодар» с «Ростовом» находятся в непосредственной близости. В последнем туре «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Ахмат», добыв пятую победу кряду в чемпионате.

Статистика

В этом сезоне во всех турнирах «Ювентус» сыграл 10 матчей и ни в одном из них не проигрывал – восемь побед и две ничьи

Только в одном из четырех последних домашних матчей «Ювентус» забивал более двух голов

Только в одном из трех последних домашних матчей «Ювентус» пропускал

Только в одном из девяти последних выездных матчей «Локомотив» пропускал более одного гола

Прогноз

«Ювентус» является безоговорочным фаворитом поединка – чемпион Италии превосходит «Локомотив» в классе и опыте, да и находится сейчас в отличной форме. Тем не менее, «железнодорожники» без боя очки явно отдавать не станут – сейчас они также находятся в неплохой форме и основную ставку делают на оборону, вскрыть которую хозяевам придется постараться.

На наш взгляд, гости очков не возьмут, но сопротивление окажут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа «Ювентуса» + тотал меньше (3.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru