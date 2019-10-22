«Атлетико» — «Байер»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:35

Атлетико

«Атлетико» на вполне достойном уровне провел предыдущие два тура в Лиге Чемпионов, по итогам которых расположился на второй строчке в таблице. В первом туре команда Диего Симеоне была очень блика к поражению – до 70-й минуте она проигрывала 0:2 «Ювентусу» на своем поле, но в итоге сумела забить дважды и отыграться.

Второй тур также был для «матрасников» непростым – в Москве они встречались с «Локомотивом». Россияне оказали достойное сопротивление, но пропустили дважды в начале второго тайма, так и не сумев оправиться от такого удара. Таким образом с четырьмя очками «Атлетико» идет вторым, проигрывая лидеру «Ювентусу» два балла.

Байер

«Байер» в первом туре принимал московский «Локомотив» и считался явным фаворитом поединка, но вопреки всем прогнозам, не смог в этой встрече взять ни одного балла. Поражение со счетом 1:2 обязывало команду Петера Боса добывать очки в Турине в матче против «Ювентуса», но и там немецкий клуб провалился, пропустив от соперника три безответных гола.

В Бундеслиге у «Байера» также все складывается не лучшим образом – сыграно уже восемь туров, а выше девятой строчки клуб подняться не сумел. Тем не менее, пока ситуация для «фармацевтов» остается решаемой – до зоны Лиги Чемпионов им не хватает всего одного балла. В последнем туре «Байер» уступил 0:3 «Айнтрахту», не сумев победить во втором матче кряду.

Статистика

Ни в одном из трех последних матчей «Атлетико» не проигрывало «Байеру» - две победы и ничья

В этом сезоне «Атлетико» провело на своем поле шесть матчей во всех турнирах и не потерпело ни одного поражения – две победы и четыре ничьи

Три из четырех последних выездных матчей «Байер» проиграл

В двух последних выездных матчах «Байер» пропустил шесть голов

Прогноз

«Атлетико» имел проблемы в каждом из предыдущих двух туров, но сумел при этом добыть нужный результат, заработав четыре балла. Противостояние с «Байером» может стать решающим в плане борьбы за выход из группы, поэтому сегодня хозяева явно будут делать ставку только на победу.

В последнее время «Байер» не впечатляет, особенно это касается выездных матчей, где в обороне у «фармацевтов» случаются настоящие провалы – использовать это вполне способен «Атлетико».

На наш взгляд, гостям рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Атлетико». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru