«Лейпциг» — «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:01

Лейпциг

«Лейпциг» выдающихся результатов на старте сезона не показывает – команда Юлиана Нагельсманна после восьми туров в Бундеслиге лишь пятая в таблице. «Быки» имеют в активе 15 очков и лидеру «Боруссии» из Менхенгладбаха уступает лишь один балл. В последнем туре «Лейпциг» сыграл 1:1 с «Вольфсбургом», не сумев победить в третьем матче кряду.

В Лиге Чемпионов «быки» также играют нестабильно – в первом туре они, вопреки всем прогнозам, со счетом 2:1 обыграли «Бенфику» в гостях, но развить успех не смогли. Во второй встрече «Лейпциг» на своем поле проиграл 0:2 кризисному «Лиону», переместившись таким образом на третье место в таблице.

Зенит

«Зенит» на очень высоком уровне проводит сезон – в данный момент команда Сергея Семака вторая в Премьер-Лиге. От лидера в лице «Локомотива» питерский клуб отстает только за счет дополнительных показателей, а от третьего «Краснодара» отрывается на два балла. В последнем туре чемпион России устроил разгром 6:1 «Ростову», добыв таким образом третью победу кряду.

В стартовом туре Лиги Чемпионов «сине-бело-голубые» имели все шансы обыграть в гостях «Лион», но позволили сопернику отыграться и в итоге довольствовались лишь одним набранным очком. Подобных вольностей «Зенит» себе не позволил в домашней игре с «Бенфикой» - победа со счетом 3:1 сделала его лидером своей группы.

Статистика

Дважды команды играли между собой и ни в одном из этих матчей не забивалось более трех голов

Ни в одном из двух матчей «Лейпциг» не проигрывал «Зениту» - победа и ничья

Ни в одном из четырех последних матчей «Лейпциг» не забивал более одного гола

Ни в одном из пяти последних выездных матчей в еврокубках «Зенит» не побеждал – два поражения и три ничьи

Прогноз

«Лейпциг» далек сейчас от своих оптимальных кондиций, но при этом немцев смело можно назвать фаворитом встречи – «Зенит» очень слабо проводит выездные встречи в еврокубках, да и мотивация у «быков» сегодня будет зашкаливать, для них этот поединок будет решающим. Тем не менее, легких очков хозяевам ждать не стоит – «Зенит» умеет качественно обороняться и без боя сдаваться явно не будет.

На наш взгляд, выиграть гости не смогут, но сопротивление окажут. мы предлагаем комбинированный прогноз – «Лейпциг» не проиграет + тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru