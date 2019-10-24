ЦСКА — «Ференцварош»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:39

ЦСКА

ЦСКА пока вряд ли может назвать сезон успешным – команда Виктора Гончаренко в Премьер-Лиге идет лишь на пятой строчке. Тем не менее, пока «армейцы» остаются в чемпионской гонке – до первого «Локомотива» им не хватает всего трех очков, а идущие шестыми «Крылья Советов» они опережают уже на девять баллов.

Если в национальном чемпионате ситуацию провальной назвать нельзя, то в Лиге Европы пока у «армейцев» все очень печально – после двух туров они не имеют ни одного балла. В стартовом поединке ЦСКА был разгромлен со счетом 1:5 «Лудогорцем» в Болгарии, но и второй тур успеха ему не принес, на своем поле подопечные Гончаренко, вопреки всем прогнозам, проиграли 0:2 «Эспаньолу», опустившись на последнее место в группе.

Ференцварош

«Ференцварош» также делает ставку на чемпионский титул в чемпионате Венгрии, но пока находится на второй строчке. Своему главному конкуренту в лице «МОЛ Фехервара» команда Сергея Реброва проигрывает на данный момент три очка, но снизу ее подпирают «Мезьокьовешд» и «Пушкаш Академи», готовые в любой момент воспользоваться ошибкой.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» сотворил небольшую сенсацию, отобрав очки в гостях у «Эспаньола». Ничья 1:1 с испанским клубом позволяла болельщикам с оптимизмом ожидать домашней игры с «Лудогорцем», но развить успех «зеленым орлам» не удалось – болгары выиграли 3:0 и отправили «Ференцварош» на третье место в таблице.

Статистика

Только в одном из 12 последних матчей ЦСКА не забивал

не забивал В Лиге Европы в этом сезоне «Ференцварош» еще не побеждал – ничья и поражение

В двух предыдущих матчах турнира «Ференцварош» пропустил четыре гола

Прогноз

ЦСКА провалил предыдущих два тура Лиги Европы, но пока еще всех шансов на выход из группы не потерял – победа в сегодняшней встрече серьезно увеличит их шансы на плей-офф. «Ференцварош» не является эталоном игры в обороне и пропускает в Лиге Европы довольно много – эти ошибки «армейцы» вполне способны превратить в уверенную победу.

Мы считаем, что шансов у гостей нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на ЦСКА . В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.89

Источник: www.vseprosport.ru