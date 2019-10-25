«Саутгемптон» – «Лестер»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:19

Саутгемптон

«Святые» в нынешнем сезоне в очередной раз находятся среду борцов за прописки. Четверть чемпионата уже позади, поэтому выводы о готовности команды уже делать можно. На данный момент подопечные Ральфа Хазенхюттля занимают в турнирной таблице 17-е место, набрав в девяти поединках восемь очков.

Почти весь очковых багаж «Саутгемптон» заработал на выезде, тогда как дома команде удалось разжиться всего лишь одним очком в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В остальных трех поединках на родной арене «Сотон» уступил «Ливерпулю» (1:2), «Борнмуту» (1:3) и «Челси» (1:4).

Особо кадровых потерь в составе у «Саутгемптона» нет. Не сыграют в матче из-за травм только Седрик Соареш и Мусса Дженепо.

Лестер

«Лисы», в отличие от своего будущего соперника, начали чемпионат здорово. В турнирной таблице команда занимает сейчас третье место, уступая два очка «Манчестер Сити» и восемь – «Ливерпулю».

Брендану Роджерсу удалось создать вполне боеспособный коллектив, который может навязать борьбу соперникам как дома, так и на выезде. В четырех гостевых матчах «Лестеру» удалось набрать четыре очка. Отметим, что и соперники были довольно серьезные. На выезде «Лестер» сыграл вничью с «Челси» (1:1) и обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1), уступив при этом дважды – «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2).

Вся основа в строю. В хорошей форме Джейми Варди, забивший шесть голов в девяти матчах. Под вопросом Джеймс Мэддисон. В лазарете Мэтти Джеймс.

Статистика

«Саутгемптон» проиграл дома три из четырех матчей в АПЛ .

. Прогноз «обе забьют» сыграл во всех четырех домашних матчах «Сотона» в нынешнем чемпионате.

Ставка «обе забьют» сыграла в трех из четырех гостевых матчей «Лестера» в текущем первенстве.

В трех из четырех предыдущих очных матчей в рамках АПЛ забивали обе команды.

забивали обе команды. Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в четырех из пяти последних очных матчей.

Прогноз

Обе команды сейчас не слишком надежно играют в обороне, но забивают как минимум гол – «святые» дома, а «лисы» в гостях. Очные поединки тоже зачастую результативны, с голами от обоих соперников.

Наш прогноз – обе забьют за 1.78 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru