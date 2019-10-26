«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:39

Шальке

В этом сезоне «Шальке» перехвалили и переоценили. Серия из четырех побед, конечно, не могла оставить равнодушными всех знатоков футбола. Однако, сами «синие» не выдержали темпа и сдали очки не только середняку – «Хоффенхайму» (0:2), но и аутсайдеру – «Кельну» (1:1).

Неделю назад встреча «ноль четвертых» с «деревенскими» медленно двигалась в сторону нулевой ничьи. Сначала спокойствие нарушил Андрей Крамарич, а затем Илас Бебу укрепил преимущество «Хоффе».

Команда Давида Вагнера из претендентов на первенство в Бундеслиге переквалифицировалась в борца за путевку в Лигу Европы. Сейчас у нее 14 очков и седьмая позиция.

У гостей есть кадровые проблемы: Набиль Бенталеб травмирован и точно не сыграет. Существует небольшая вероятность выхода на поле Уэстона Маккини и Суата Сердара.

Боруссия Д

Неделю назад прошел центральный матч тура, он же – дерби «Боруссий». Дортмунд трижды брал ворота Гладбаха, но только одна попытка была одобрена рефери. Две другие были отклонены системой VAR . «Шмели» заработали пятнадцатое очко и вернулись в зону Лиги Чемпионов.

В турнирной таблице их окружают «жеребята» и «волки» (по 16 очков у каждого), а также действующий чемпион и «красные быки» (по 15 очков у каждого).

«Черно-желтые» работают в двух направлениях. В среду у них важная встреча с «Интером» в третьем туре Лиги Чемпионов.

У Люсьена Фавра могут быть серьезные кадровые проблемы: у Марко Ройса грипп, у Романа Бюрки - травма колена, у Пако Алькасера повреждение икроножной мышцы, у Марселя Шмельцера травма бедра.

Статистика

«Шальке» не выигрывал в двух последних матчах.

В пяти матчах «Шальке» пробивался ТБ (2,5).

(2,5). «Шальке» забивал в пяти поединках.

«Боруссия» не проигрывала в пяти последних поединках.

В семи из восьми матчей «Боруссии» пробивался ТБ (2,5).

(2,5). «Боруссия» пропускала в шести поединках.

Личные встречи минувшего сезона завершились в пользу гостей: «Боруссии» (2:1), «Шальке» (4:2)

Прогноз

В рурском дерби образца 2019 года нет явного фаворита. «Шальке» и «Боруссия» имеют схожие турнирные задачи, они же играют с акцентом на атаку и с регулярными ошибками в обороне. «Шмели» будут более уставшими после тура Лиги Чемпионов. Считаем, что глубина и класс ростера не позволят им уступить. Потому к классическому верху добавим двойной шанс вторых.

Наш прогноз – «Боруссия» не проиграет + тотал больше (2,5) с коэффициентом 2,35 в БК Фонбет.

Источник: www.vseprosport.ru