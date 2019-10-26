Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №49)

сегодня, 11:42

Охотники за результатом номер сорок девять. На прошлой неделе мы глубоко копнули историю, ставили на успешных хозяев. Они не подвели в том смысле, что не проиграли. Но, за исключением Сосьедада, не сыграли ярко. Потому из четырех ставок легко зашла только одна. Сегодня мы охотимся на тех, у кого фигурирует нолик в том или ином разрезе. Кто-то еще не выигрывал, кто-то не играл вничью, кто-то не проигрывал или не играл верх. Наши мишени располагаются в Германии и Испании, вооружаемся статистикой и стреляем метко.

Информация в этом видео полезна и выгодна. Размещайте ставки ответственно.

Источник: www.vseprosport.ru