«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

Ливерпуль
В предыдущем туре оборвалась отличная победная серия «Ливерпуля», которая насчитывала в рамках чемпионата 15 матчей кряду. Остановить победный ход мерсисайдцев удалось «Манчестер Юнайтед». Принципиальный соперник первым открыл счет, но ближе к финальному свистку подопечным Юргена Клопа удалось отыграться.
Поэтому на данный момент у «Ливерпуля» восемь кряду побед и ничья, 25 очков и безоговорочное лидерство в АПЛ. В родных стенах «красные» доказали свою состоятельность в матчах с «Норвичем» (4:1), Лестером» (2:1), «Ньюкаслом» (3:1) и «Арсеналом» (3:1).
Оборону хозяев может ослабить отсутствие двух основных защитников. Участие в матче Трента Александр-Арнольда и Жоэля Матипа под вопросом. Кроме них в лазарете находятся Джердан Шакири и Натаниэл Клайн.
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» однозначно провалил стартовый отрезок чемпионата. За девять туров лондонский клуб набрал только 12 очков и занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице.
Из них на выезде «шпоры» заработали всего два балла, завершив вничью матчи с «Манчестер Сити» (2:2) и «Арсеналом» (2:2). А вот более слабым соперникам «Тоттенхэм» проигрывал. Так, команда Почеттино уступила «Борнмуту» (0:1), «Лестеру» (1:2) и «Брайтону» (0:3).
В лазарет угодил основной голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, что безусловно ослабит тыл лондонского клуба. Кроме него может не сыграть Райан Сессеньон.
Статистика
- Прогноз «П1+ОБЗ» сыграл во всех четырех домашних матчах «Ливерпуля».
- «Ливерпуль» выиграл дома в рамках АПЛ 11 последних матчей подряд.
- В чемпионате Англии на родной арене «Ливерпуль» не проигрывает уже 35 матчей, 29 из которых выиграл.
- «Тоттенхэм» проиграл на выезде в трех из пяти поединков в АПЛ и два завершил вничью.
- В 10 из 14 последних очных встреч сыграл прогноз «тотал больше 2.5».
- В семи последних очных матчах «Ливерпуль» пять раз обыграл «Тоттенхэм» и дважды соперники расходились миром.
Прогноз
«Ливерпуль» продолжает играть по бразильской схеме «вы забьете сколько можете, мы сколько захотим». Дома мерсисайдцы отгружали в нынешнем чемпионате больше одного гола каждому сопернику, однако и пропускали в каждой встрече.
«Тоттенхэм» тоже обладает огромным атакующим потенциалом, однако много пропускает как раз в гостях. На наш взгляд, соперники обменяются точными ударами в предстоящем поединке, который хозяева вряд ли проиграют.
Наш прогноз – Ливерпуль не проиграет + обе забьют за 1.87 в БК Марафон
Источник: www.vseprosport.ru