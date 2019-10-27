«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:15

Ливерпуль

В предыдущем туре оборвалась отличная победная серия «Ливерпуля», которая насчитывала в рамках чемпионата 15 матчей кряду. Остановить победный ход мерсисайдцев удалось «Манчестер Юнайтед». Принципиальный соперник первым открыл счет, но ближе к финальному свистку подопечным Юргена Клопа удалось отыграться.

Поэтому на данный момент у «Ливерпуля» восемь кряду побед и ничья, 25 очков и безоговорочное лидерство в АПЛ . В родных стенах «красные» доказали свою состоятельность в матчах с «Норвичем» (4:1), Лестером» (2:1), «Ньюкаслом» (3:1) и «Арсеналом» (3:1).

Оборону хозяев может ослабить отсутствие двух основных защитников. Участие в матче Трента Александр-Арнольда и Жоэля Матипа под вопросом. Кроме них в лазарете находятся Джердан Шакири и Натаниэл Клайн.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» однозначно провалил стартовый отрезок чемпионата. За девять туров лондонский клуб набрал только 12 очков и занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице.

Из них на выезде «шпоры» заработали всего два балла, завершив вничью матчи с «Манчестер Сити» (2:2) и «Арсеналом» (2:2). А вот более слабым соперникам «Тоттенхэм» проигрывал. Так, команда Почеттино уступила «Борнмуту» (0:1), «Лестеру» (1:2) и «Брайтону» (0:3).

В лазарет угодил основной голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, что безусловно ослабит тыл лондонского клуба. Кроме него может не сыграть Райан Сессеньон.

Статистика

Прогноз «П1+ОБЗ» сыграл во всех четырех домашних матчах «Ливерпуля».

«Ливерпуль» выиграл дома в рамках АПЛ 11 последних матчей подряд.

11 последних матчей подряд. В чемпионате Англии на родной арене «Ливерпуль» не проигрывает уже 35 матчей, 29 из которых выиграл.

«Тоттенхэм» проиграл на выезде в трех из пяти поединков в АПЛ и два завершил вничью.

и два завершил вничью. В 10 из 14 последних очных встреч сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

В семи последних очных матчах «Ливерпуль» пять раз обыграл «Тоттенхэм» и дважды соперники расходились миром.

Прогноз

«Ливерпуль» продолжает играть по бразильской схеме «вы забьете сколько можете, мы сколько захотим». Дома мерсисайдцы отгружали в нынешнем чемпионате больше одного гола каждому сопернику, однако и пропускали в каждой встрече.

«Тоттенхэм» тоже обладает огромным атакующим потенциалом, однако много пропускает как раз в гостях. На наш взгляд, соперники обменяются точными ударами в предстоящем поединке, который хозяева вряд ли проиграют.

Наш прогноз – Ливерпуль не проиграет + обе забьют за 1.87 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru