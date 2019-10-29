«Брешиа» — «Интер»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:50

Брешиа

«Брешиа» лихо вернулась в Серию А, сумев в стартовом поединке сезона на Сардинии обыграть 1:0 «Кальяри». Однако, стабильности команде Эудженио Корини не хватает, поэтому пока выше 18-й строчки в таблице она подняться не в состоянии. От 17-го «Дженоа» «ласточек» отделяет лишь один балл, но у них есть еще игра в запасе, так что ситуация безнадежной пока не стала.

В последнем туре «Брешиа» встречалась в гостях с «Дженоа» и великолепно провела первый тайм - Сандро Тонали забил великолепный гол со штрафного и на перерыв гости ушли победителями. Однако, вопреки всем прогнозам, во второй половине встречи «грифоны» прижали «Брешию» к воротам и забили трижды, не позволив гостям взять даже одного очка. Таким образом серия «ласточек» без побед продлилась до четырех матчей.

Интер М

«Интер» мощно провел старт сезона и своей игрой демонстрирует готовность навязать борьбу «Ювентусу» за скудетто. Пока команда Антонио Конте занимает второе место в таблице с 22 очками, проигрывая первому «Ювентусу» один балл, а от третьей «Аталанты» отрыв составляет два балла, которые преимуществом серьезным считать никак нельзя.

Все шансы отобрать первое место у «старой синьоры» «Интер» имел в прошлом туре – чемпион Италии оступился в игре с «Лечче», сыграв 1:1, подарив прекрасную возможность «нерадзурри» выбиться в лидеры. Однако, против была «Парма» - «крестоносцы» хоть и пропустили первыми, но затем забили два гола в ответ. Все, что смог сделать «Интер» - отыграться и спасти один балл.

Статистика

Ни в одном из четырех последних матчей «Интер» не проигрывал «Брешии» - две победы и две ничьи

В девяти матчах нынешнего сезона «Интер» потерпел всего одно поражение, выиграл при этом семь встреч

Все четыре выездных матча текущего сезона «Интер» выиграл

Ни в одном из четырех последних матчей между клубами не забивалось более трех голов

Ни в одном из последних четырех матчей «Брешиа» не побеждала – ничья и три поражения

Прогноз

«Интер» оступился в прошлом туре и не смог выбиться на первое место, но вряд ли эта неудача всерьез ударит по настроению команды, которая показывает очень качественный футбол. «Брешиа» время от времени удивляет соперников, но явно уступает «нерадзурри» в классе, да и с грандами играет очень слабо – «Ювентус» и «Наполи» «ласточек» обыграли без особых проблем.

«Интер» находится в отличной форме и сегодня наверняка постарается больше внимания уделить обороне чтобы избежать повторения сюжета прошлого тура, поэтому на голевую феерию вряд ли стоит рассчитывать.

По нашему мнению, выиграть хозяева не смогут и матч не будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Интер» не проиграет + тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru