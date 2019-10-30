«Наполи» — «Аталанта»: Прогноз от экспертов

сегодня, 02:11

Наполи

«Наполи» грандиозного успеха на старте сезона не имеет – после девяти туров команда Карло Анчелотти идет на четвертой строчке в таблице. Расстояние до первого «Ювентуса» составляет всего три очка, но пока «партенопейцы» нестабильны и записывать их в претенденты на скудетто вряд ли стоит, да и по подбору игроков клуб явно проигрывает «старой синьоре» и «Интеру».

Очередную ошибку «Наполи» допустил в прошлом туре – в выездном поединке со СПАЛом Аркадиуш Милик открыл счет уже на девятой минуте и казалось, что разгрома хозяевам не избежать, но уже через семь минут они отыгрались. Встреча в итоге так и закончилась ничьей 1:1, а «Наполи» не смог победить во втором выездном матче кряду.

Аталанта

«Аталанта» также играет на старте сезона не без ошибок, но пока находится на третьем месте в таблице и опережает своего сегодняшнего соперника на три очка. От «Интера» и «Ювентуса» команда Джанпьеро Гасперини отстает на два и три очка соответственно, но вряд ли делает ставку на чемпионский титул, гораздо важнее бергамаскам остаться в зоне Лиги Чемпионов.

В последнем туре «Аталанта» встречалась дома с «Удинезе» и уже на 12-й минуте после чудовищной ошибки на ровном месте Симона Кьера гости вышли вперед. Тем не менее, руки подопечные Гасперини не опустили и в итоге выиграли со счетом 7:1 – хет-триком отметился Луис Муриэль, с восьмью голами он вышел на второе место в списке бомбардиров Серии А.

Статистика

Только в одном из последних пяти матчей команды забивали менее трех голов

После девяти туров «Аталанта» является самой результативной командой Серии А – 28 голов

В каждом из семи последних выездных матчей «Аталанта» забивала в ворота «Наполи»

Только в одном из пяти последних домашних матчей «Наполи» забивал менее двух голов

Прогноз

«Наполи» на своем поле выглядит гораздо увереннее, чем в гостях и сегодня явно будет стремиться оправдать прогнозы болельщиков и сделает ставку только на победу, которая позволит неаполитанцам догнать соперника в таблице. «Аталанта» также в последнее время выглядит великолепно в чемпионате и забивает голы в ворота соперников пачками, поэтому есть все шансы увидеть результативный матч.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше трех голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.85

Второй нашей ставкой будет азиатская фора (0) на «Наполи». Такое пари можно разместить за 1.55

Источник: www.vseprosport.ru