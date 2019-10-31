«Спартак» — «Ростов»: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:21

Спартак

«Спартак» показывает не лучшую игру. «Красно-белые» занимают седьмое место с 18 очками. Отрыв от преследователя составляет один балл. В прошлом турнире подопечные Доменико Тедеско вылетели на стадии полуфинала от «Урала» (1:2) . На своей территории «гладиаторы» проиграли шесть из 14 игр в чемпионате. Прошлый поединок закончился победой над «Локомотивом» со счётом 3:0.

Самуэль Жиго и Йордан Ларссон на пару забили восемь голов.

Ростов

«Ростов» набрал хорошую форму, что позволило расположится на второй строке, в копилке у «желто-синих» 29 очков. Три балла отделяют от первой строки. На выезде коллектив Валерия Карпина выиграл три матча против ЦСКА (3:1), «Локомотива» (2:1) и «Арсенала» (3:2). В последнем туре в стенах родного стадиона удалось одержать победу над «Сочи», который занимает девятую позицию, со счётом 2:0.

Статистика

«Спартак» проиграл лишь в двух из пяти последних играх.

«Ростов» на выезде выиграл лишь трижды в сезоне.

Последняя очная встреча закончилась ничей.

Прогноз

Данная встреча пройдёт между двумя сильными командами, способными сыграть открыто. Обе стороны достаточно хороши на линии атаки, поэтому стоит ждать голов. «Красно-белые» последнюю игру провели великолепно. По нашему мнению, «Спартак» окажется победителем, правда дружина Валерия Карпина может ответить.

Наши прогнозы - победа «Спартака» за 2,22 в БК Марафон и тотал больше(2) за 1,65.

Источник: www.vseprosport.ru