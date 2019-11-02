«Зенит» — ЦСКА: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:43

Зенит

«Зенит» явно может занести себе в актив первый круг – команда Сергея Семака после 14 туров лидирует в турнирной таблице. Однако, несмотря на качественный футбол и стабильность, лидерство чемпиона России уверенным назвать нельзя – второй «Ростов» и третий «Локомотив» находятся на расстоянии трех баллов, а следом за ними идет «Краснодар», имеющий на четыре балла меньше.

На неделе «Зенит» добился успеха еще на одном фронте – в домашнем поединке с «Томью» в рамках Кубка России «сине-бело-голубые» оправдали прогнозы болельщиков и добыли путевку в четвертьфинал. Несмотря на то, что Семак дал отдохнуть большинству игроков основы, «Зенит» со счетом 4:0 обыграл соперника и теперь в четвертьфинале сыграет с «Ахматом».

ЦСКА

Для ЦСКА первый круг складывается не лучшим образом – с одной стороны, ставка на золото коллективом Виктора Гончаренко вряд ли делалась, с другой стороны, «армейцы» пока не способны даже побороться за путевку в Лигу Чемпионов, что явно можно расценивать, как провал. Пока ЦСКА пятый в таблице с 26 очками и расстояние до третьего «Локомотива» исчисляется тремя баллами.

В середине недели ЦСКА не основным составом пытался вырвать путевку в четвертьфинал Кубка России – вышло не слишком убедительно, но со своей задачей «армейцы» справились. «Уфа» имела массу моментов и удерживала нулевую ничью вплоть до 93-й минуты, пока вышедший на замену Яка Бийол не забил единственный и победный для своей команды гол. Таким образом ЦСКА вышел в четвертьфинал и сыграет там со «Спартаком».

Статистика

Ни в одном из восьми последних домашних матчей «Зенит» не проигрывал ЦСКА – пять побед и три ничьи

– пять побед и три ничьи В последних пяти домашних матчах во всех турнирах «Зенит» одержал пять побед

В каждом из пяти последних домашних матчей «Зенит» забивал минимум три гола

Ни в одном из трех последних матчей чемпионата ЦСКА не побеждал – два поражения и ничья

Прогноз

«Зенит» абсолютно заслуженно находится на вершине таблицы – чемпион России показывает великолепный футбол и стабильно берет свои очки. Особенно качественно «сине-бело-голубые» проводят домашние матчи - в этом сезоне на своем поле они еще не проигрывали и забили в ворота соперников 17 голов, этот результат является лучшим в Премьер-Лиге и сегодня ставка на атаку явно хозяевами будет делаться.

ЦСКА в последнее время очень слаб как в атаке, так и в обороне, в таком состоянии надеяться на успех в Санкт-Петербурге вряд ли стоит.

Мы считаем, что шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Зенита». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru