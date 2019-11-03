«Милан» - «Лацио»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:21

Милан

«Милан» провалил стартовый отрезок чемпионата, за что своей должностью поплатился Марко Джампаоло. Руководство в самые сжатые сроки нашло ему замену – Стефано Пиоли оказался наиболее подходящей кандидатурой. Пока «россонери» занимают 10-е место в таблице и от зоны Лиги Чемпионов отстают на шесть очков, которые пока не являются непреодолимым гандикапом.

В последнем туре «Милан» на своем поле принимал СПАЛ , в этом поединке хозяева являлись фаворитом, в итоге этот статус им удалось оправдать. Победу своей команде принес Сусо, реализовавший штрафной удар, но в целом игра «россонери» оставляла желать лучшего, до пропущенного гола гости играли очень смело и могли рассчитывать на успех.

Лацио

«Лацио» делает ставку на финиш в зоне Лиги Чемпионов, для достижения цели команда Симоне Индзаги прилагает максимум усилий, но пока этого недостаточно – к 11-му туру римляне подходят на пятой строчке в таблице. От четвертой «Ромы» «орлы» отстают на один балл, отыграть которые можно уже сегодня, но сзади их подпирает «Наполи», также имеющий виды на это место.

В последнем туре «Лацио», вопреки всем прогнозам, добыл легкую победу над «Торино» на своем поле. Благодаря дублю Чиро Иммобиле, который вырвался на вершину списка бомбардиров Серии А, а также голу Франческо Ачерби и автоголу Андреа Белотти, «орлы» выиграли со счетом 4:0, полностью реализовав игровое и численное преимущество.

Статистика

В трех последних домашних матчах в рамках Серии А «Милан» добыл три победы над «Лацио»

Только в одном из четырех последних матчей «Милан» проигрывал, одержал при этом две победы

Только в одном из шести последних выездных матчей «Лацио» сумел победить, проиграл при этом четыре поединка

Прогноз

«Милан» сумел в прошлом утре добыть важную победу, которая наверняка придаст команде уверенности в своих силах. Развить успех «россонери» безусловно постараются в сегодняшней встрече – матч очень важен для них с точки зрения борьбы за место в зоне Лиги Чемпионов, от которой хозяева явно еще не отказались, расстояние в шесть баллов отыграть вполне реально.

«Лацио» в гостях имеет серьезные проблемы, много пропускает и редко берет очки, воодушевленный последним успехом «Милан» имеет все шансы воспользоваться этим.

Мы считаем, что шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Милана». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 3.05

Источник: www.vseprosport.ru