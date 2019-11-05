«Зенит» — «Лейпциг»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:29

Зенит

«Зенит» продолжает борьбу за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов – после трех туров команда Сергея Семака в своей группе вторая. В активе чемпиона России есть четыре очка, что на два меньше, чем у первого «Лейпцига». Тем не менее, третий «Лион» отстает только за счет дополнительных показателей, а последняя «Бенфика» имеет на балл меньше, так что вся борьба в группе еще впереди.

В последнем туре российской Премьер-Лиги «Зенит» отдал массу сил в поединке против ЦСКА , но трех очков взять так и не смог. Пропустив на последних секундах первого тайма, «сине-бело-голубые» получили численное преимущество во второй половине встречи, но полноценно его использовать так и не смогли – поединок завершился ничьей 1:1, которую хозяева вряд ли могут занести себе в актив.

Лейпциг

«Лейпциг» допустил одну грубую ошибку на групповом этапе Лиги Чемпионов, вопреки всем прогнозам проиграв 0:2 дома «Лиону», но эта ошибка для «быков» так и остается единственной. В поединках с «Бенфикой» и «Зенитом» команда Юлиана Нагельсманна взяла шесть очков, обыграв соперников с одинаковым счетом 2:1, выбившись таким образом в лидеры группы.

В Бундеслиге «Лейпциг» пока третий в таблице с 18 очками, второй «Боруссии» из Дортмунда он проигрывает один балл, а от менхенгладбахской «Боруссии» отстает на четыре балла.

В последнем туре «быки» устроили настоящее шоу на «Ред Булл Арене», отгрузив «Майнцу» восемь безответных голов - Тимо Вернер отметился хет-триком и с девятью голами вышел на второе место в списке бомбардиров турнира.

Статистика

«Зенит» один раз играл дома с «Лейпцигом» в 2018 году - встреча завершилась ничьей 1:1

В этом сезоне «Зенит» сыграл 10 матчей на своем поле во всех турнирах и ни в одном из них не проигрывал – семь побед и три ничьи

Только в одном из трех последних выездных матчей «Лейпциг» сумел победить

Прогноз

«Зенит» очень качественно провел первый тайм в выездном поединке с «Лейпцигом», но провалился во второй половине встречи, позволив сопернику взять три очка. Ситуация в группе такова, что любая ошибка может стоить чемпиону России путевки в плей-офф, поэтому сегодня ставка хозяевами явно будет сделана только на победу.

«Лейпциг» хорош в последних встречах, победа 8:0 над «Майнцом» и 6:1 над «Вольфсбургом» безусловно говорят о мощной атаке «быков», но в гостях у них не редко происходят сбои – недавно «Фрайбург» дома без проблем их обыгрывал, да и «Зенит» им в классе явно не проигрывает и бой дать способен.

Мы считаем, что выиграть гости не смогут. Прогноз – «Зенит» не проиграет. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru