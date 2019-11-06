«Локомотив» — «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:57

Локомотив

«Локомотив» оказался в очень сложной группе, но после трех туров всех шансов на выход в плей-офф еще не потерял. Пока команда Юрия Семина находится на третьем месте в таблице с тремя очками, отставая от лидеров «Ювентуса» и «Локомотива» на четыре балла, а четвертый «Байер» находится на расстоянии трех баллов.

В Премьер-Лиге дела у «железнодорожников» складываются гораздо лучше – в данный момент они занимают третье место в таблице. От первого «Зенита» вице-чемпион России отстает на три очка, второму «Ростову» проигрывает только по дополнительным показателям. В последнем туре «Локомотив», вопреки всем прогнозам, не смог обыграть «Уфу», расписав с соперником ничью 1:1 в гостях.

Ювентус

«Ювентус» изначально считался главным фаворитом своей группы, да и турнира в целом – пока команда Маурицио Сарри полностью оправдывает этот статус. После трех туров «старая синьора» лидирует в квартете, но имеет серьезную конкуренцию со стороны «Атлетико», который отстает ха счет дополнительных показателей.

В Серии А «Ювентус» также успешен – после 11 матчей у него в активе есть 29 очков, с которыми он и занимает первую строку в таблице. Тем не менее, второй «Интер» чемпиону Италии расслабиться не дает, отставая всего на один балл. В последнем туре «Ювентус» в непростой борьбе добыл победу 1:0 в дерби над «Торино», продлив серию без поражений до 11 матчей.

Статистика

Два последних матча в Лиге Чемпионов «Локомотив» проиграл

В этом сезоне «Ювентус» провел 14 матчей во всех турнирах и ни в одном из них не проигрывал – 11 побед и три ничьи

Ни в одном из 10 последних матчей «Ювентус» не пропускал более одного гола

Ни в одном из двух последних выездных матчей «Ювентус» не забивал больше одного мяча

Прогноз

«Локомотив» дал серьезный бой «Ювентусу» в Турине, но в итоге класс взял свое – чемпион Италии в концовке забил дважды, оставив «железнодорожников» без очков. Наверняка сегодня хозяева сделают основную ставку на оборону – этот план практически сработал в первой встрече, отказываться от него Семин вряд ли станет, да и «Ювентус» в открытый футбол не играет, поэтому на голевую феерию вряд ли стоит рассчитывать.

По нашему мнению, выиграть хозяева не смогут и матч не будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Ювентус» не проиграет + тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.11

Источник: www.vseprosport.ru