«Краснодар» — «Трабзонспор»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:28

Краснодар

Для «Краснодара» групповой этап Лиги Европы начался ужасно – команда Мурада Мусаева получила пять голов в гостях от «Базеля», не сумев ответить сопернику даже голом престижа. Во втором туре «быки», вопреки всем прогнозам, уступили 1:2 дома «Хетафе», значительно усложнив себе жизнь.

Победа 2:0 над «Трабзонспором» в прошлом туре оставила россиянам шансы на выход из группы – пока они третьи и уступают второму «Хетафе» три очка. В Премьер-Лиге «Краснодар» не оставляет попыток включиться в чемпионскую гонку – пока он четвертый в таблице, но от первого «Зенита» отстает всего на четыре балла.

Трабзонспор

«Трабзонспор» проваливается в Лиге Европы – команда Унала Карамана не имеет ни одной победы в трех турах. В стартовом поединке «бордово-голубые» проиграли 0:1 в гостях «Хетафе», не сумев выиграть и в домашнем матче с «Базелем» - ничья 2:2 была полностью закономерной. В последнем матче «Краснодар» нанес «Трабзонспору» поражение 0:2, которое практически исключило его из борьбы за плей-офф.

В турецкой Суперлиге дела у клуба также складываются не слишком удачно – в данный момент он лишь пятый в таблице. От лидера «Аланияспора» имеется отставание в три балла, до зоны Лиги Чемпионов не хватает двух очков. В последнем туре «Трабзонспор» проиграл 0:1 дома «Гезтепе», продлив серию без побед до трех матчей.

Статистика

Ни в одном из трех матчей группового этапа «Трабзонспор» не побеждал – два поражения и ничья

Ни в одном из пяти последних матчей во всех турнирах «Краснодар» не проигрывал – две победы и три ничьи

Только в одном из трех последних домашних матчей «Краснодар» забивал менее двух голов

Прогноз

«Краснодар» вернулся в борьбу за плей-офф в прошлом туре, сумев переиграть «Трабзонспор» в гостях, однако этот успех не будет ничего значить, если сегодня «быки» не возьмут три очка. Дома команда Мусаева явно будет делать ставку на атаку и это может принести свои плоды – «Трабзонспор» в обороне много ошибается, да и в целом «быки» находятся сейчас куда в более лучшей форме.

Мы считаем, что шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Краснодара». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru