Бить буду. Изучаем статистику нападающих РПЛ - кто из них «самый-самый»?

сегодня, 03:26

Гонка бомбардиров в этом сезоне РПЛ получается особенно жаркой и непредсказуемой. Перед стартом второго круга изучаем статистику лучших нападающих турнира, обращаем внимание на их сильные и слабые стороны. На вопрос о том, кто из них на данный момент «самый-самый», каждый ответит для себя сам.

* дальше будет использоваться показатель xG (ожидаемые голы). Как считается: каждому нанесенному игроком удару присваивается коэффициент. Чем опаснее удар, тем кф-т выше. Степень опасности удара зависит от того, рабочей ли ногой бил футболист (или вовсе головой), была ли позиция для завершения «открытой» или ему активно мешал соперник, как далеко мяч в момент удара был от ворот и т.д. Например, удар рабочей ногой с 7 метров, из центральной зоны и без опеки условно можно оценить в 0,85 xG - т.е. вероятность гола очень высока, близка к 1. Если игрок 10 раз пробил из не очень выгодных положений, и каждый из этих ударов оценен, скажем, в 0,10 xG, то в совокупности его xG будет равен 1 - т.е. по статистике на свой гол этот игрок «настрелял».

Элдор Шомуродов / «Ростов»

15 матчей (1306 минут)

Ударов по воротам: 42 (2,8 за матч)

10 голов + 3 голевых передачи

xG: 5,90

Элдор - классический нападающий штрафной площади. Он практически не бьет из-за ее пределов (лишь 5 попыток) и совсем не завершает из вратарской зоны (0). Элдор - лучший в РПЛ по соотношению реальных голов к ожидаемым (+4,10), а это показатель очень качественного завершения. Узбек владеет телом и качественным ударом, быстро ориентируется в пространстве - и пользуется этим.

Александр Соболев / «Крылья Советов»

15 матчей (1335 минут)

Ударов по воротам: 37 (2,5 за матч)

10 голов + 3 голевых передачи

xG: 6,96

Немного уступает Шомуродову в конвертации опасных моментов в голы - самарец в этом списке второй (+3,04). Немного реже, чем Шомуродов, бьет по воротам и реже попадает в створ (в конце лета по точности ударов Александр в нашем чемпионате уступал только Влашичу, демонстрируя уверенные 66% попаданий, но со временем прицел немного сбился). Но при этом в среднем позиции для ударов у Соболева более удачные. Это может говорить о том, что: 1) Соболев лучше пользуется пространством, лучше чувствует момент для того, чтобы предложить себя партнерам (проще говоря, лучше открывается), 2) «Крылья» качественне, чем «Ростов», готовят свои атакующие подходы, выводят своего снайпера на более выгодное завершение. Скорее всего, играют оба фактора.

И бонус: 44 фола заработал на себе форвард 'Крыльев" - это лучший показатель в российской лиге. Соболев превосходно пользуется корпусом.

Артем Дзюба / «Зенит»

15 матчей (1209 минут)

Ударов по воротам: 36 (2,7 за матч)

9 голов + 9 голевых передач

xG: 8,40

Дзюба по праву заслуживает титул «Самый разнообразный нападающий Российской Премьер-Лиги». Артем уверенно действует при верховой борьбе, технично играет ногами, много забивает и не первый сезон проявляет себя в качестве ассистента (с отрывом +3 лучший ассистент лиги прямо сейчас; 2,1 ключевых паса за игру - среди нападающих больше только у Ари - 2,3). Наверное, по совокупному вкладу в успехи команды Дзюбе равных в России нет (он, к тому же, лидер и капитан «Зенита») - тот игрок, который делает разницу на поле.

Джордже Деспотович / «Оренбург»

14 матчей (1257 минут)

Удары по воротам: 55 (3,9 за матч)

6 голов + 0 голевых передач

xG: 7,14

Самый бьющий игрок российского чемпионата. При этом, благодаря развитому чувству пространства, атлетизму и классному владению корпусом, серб угрожает чужим воротам практически из любых, даже очень сложных, положений (вспомните хотя бы красивый гол «Спартаку»). Именно поэтому, несмотря на низкую конвертацию ударов в голы, с реализацией особых проблем у Деспота нет. Кстати, серб лучший среди нападающий РПЛ по ведению верховых единоборств (6,6 побед «на втором этаже» за матч) - даже Дзюбе (5,1) есть куда расти. Еще раз напомню, что Джордже достался «Оренбургу» бесплатно (агентские, если они были, и зарплату в расчет не берем).

Сердар Азмун / «Зенит»

14 матчей (1179 минут)

Удары по воротам: 50 (3,6 за матч)

4 гола + 5 голевых передач

xG: 9,03

Кажется, всем Азмун хорош - он и быстр, и умен, и пас умеет отдать, и открыться вовремя... но чего стоят эти усилия, если с реализацией ка-та-стро-фа? Лучший показатель в РПЛ по ожидаемым голам (9,03) - это значит, что моментов для взятия ворот иранец насобирал больше, чем лидеры гонки Шомуродов и Соболев. И худший показатель в лиге по соотношению реальных голов к ожидаемым (-5,03). Часто удары Сердара идут мимо створа (23) или блокируются защитниками (9).

Федор Чалов / ЦСКА

15 матчей (1310 минут)

Удары по воротам: 45 (3 за матч)

4 гола + 2 голевые передачи

xG: 7,49

О проблемах Федора в нынешнем сезоне написано достаточно много, остается лишь еще раз констатировать факт: у армейца большой провал в реализации голевых шансов. Строго говоря, у Чалова третье с конца место по соотношению реальных и ожидаемых голов (xG) в лиге - (-3,49). Хуже дела только у рубиновца Кьяртанссона (-3,59) и зенитовца Азмуна (-5,03).

Еще кое-что интересное:

Среди тех нападающих (да и игроков других амплуа), которые забили в этом сезоне РПЛ более 1 гола, самым скорострельным является Иван Игнатьев из «Краснодара» - он отличился 4 раза, проведя на поле в общей сложности 413 минут (103 мин./гол). На втором месте форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе (126 мин./гол - всего 3 гола).

более 1 гола, самым скорострельным является из «Краснодара» - он отличился 4 раза, проведя на поле в общей сложности 413 минут (103 мин./гол). На втором месте форвард «Оренбурга» (126 мин./гол - всего 3 гола). Ровесники - Георгий Мелкадзе , спартаковец, выступающий на правах аренды за «Тамбов», и Джордан Ларссон , купленный «Спартаком» за 4 млн. евро, и закрывающий аналогичную с Мелкадзе позицию, демонстрируют в этом сезоне почти идентичные показатели. Они забили по 4 гола, провели на поле почти одинаковое количество времени (623 и 626 минут соответственно), результативных передач на счету игроков нет. Что касается качества реализации, то у Мелкадзе оно даже выше (1,7 xG против 2,15 xG у Ларссона). Но вопрос не к менеджменту красно-белых, а к самому Георгию Мелкадзе - разве нельзя было начать забивать чуть раньше?

, спартаковец, выступающий на правах аренды за «Тамбов», и , купленный «Спартаком» за 4 млн. евро, и закрывающий аналогичную с Мелкадзе позицию, демонстрируют в этом сезоне почти идентичные показатели. Они забили по 4 гола, провели на поле почти одинаковое количество времени (623 и 626 минут соответственно), результативных передач на счету игроков нет. Что касается качества реализации, то у Мелкадзе оно даже выше (1,7 xG против 2,15 xG у Ларссона). Но вопрос не к менеджменту красно-белых, а к самому Георгию Мелкадзе - разве нельзя было начать забивать чуть раньше? Ни слова про одного из лучших бомбардиров России последних лет Федора Смолова. «Локомотиву» он еще обязательно поможет, но пока что в число лучших ни по одному из важных показателей Федор не входит.

Выбирайте своего фаворита в борьбе бомбардиров и запасайтесь попкорном, во второй части первенства будет масса красивых голов и поводов для разговора.