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Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №51)

сегодня, 14:06

Это проект Охотники за результатом на канале ВсеПроСпорт. ПО количеству выпусков мы перевалили за вторую полусотню. На прошлой неделе занимались Францией получили три позитивных исхода по ставке обе забьют(да). Лишь в поединке Ницца – Реймс гости покинули поле без гола. Но суммарно выигрыш перекрыл потери на Альянц-Ривьере. Сегодня возвращаемся к изначальному формату. Разные страны, длинные серии, железные аргументы.

Информация в этом видео полезна и выгодна. Размещайте ставки ответственно

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
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Источник: Soccer.Ru
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