«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:07

Бавария

Неделю назад «Бавария» потерпела второе поражение в сезоне. Действующий чемпион проиграл во Франкфурте со счетом 1:5. К 33-й минуте «орлы» вырвались вперед (2:0). Ведущий бомбардир баварцев Роберт Левандовски ответил сопернику голом на 37-й. Во втором тайме забивали исключительно футболисты Ади Хюттера и к концу поединка цифры на табло имели сенсационный вид.

Команде Роберта Ковача вновь не удалось приблизиться к первому месту. Хорватский тренер был уволен. Его обязанности будет временно исполнять Ханс-Дитер Флик. К одиннадцатому туру она на четвертой позиции (18 очков). В ноябре у национального гиганта встречи с «Фортуной» в Дюссельдорфе и «Байером» в Мюнхене. Среди недели хозяева всухую и с ТМ(2,5) обыграли «Олимпиакос» в Лиге Чемпионов и сохранили лидирующее положение в группе В.

В лазарете у «красных» Никлас Зюле и Лукас Эрнандес. Жером Боатенг дисквалифицирован.

Боруссия Д

В пассиве «Боруссии» всего одно поражения. Остальная статистика состоит из пяти побед и четырех ничьих. Все вместе дает 19 очков и обособленное второе место. В первой половине осени «черно-желтые» расходились миром со своими соперниками три раза подряд. Сейчас они перемежают позитивные исходы с нейтральными.

В минувшем туре «шмели» трижды и безответно ужалили «волков». «Вольфсбург» впервые проиграл в текущем сезоне (0:3). Все голы забивались после перерыва с 52-й по 88-ю минуту.

Во вторник футболисты Люсьена Фавра в эпическом противостоянии выиграли у «Интера» Антонио Конте. Немецкий вице-чемпион отстает от лидера – «Барселоны» на один балл.

Сегодня в его заявке мы не увидим Марко Ройса, Джейдона Санчо и Марвина Хитца.

Статистика

«Бавария» побеждала в пяти матчах из десяти.

«Бавария» пропускала в восьми матчах.

Три из пяти побед «Баварии» - домашние.

«Боруссия» не проигрывала в семи последних поединках.

«Боруссия» забивала в девяти матчах из десяти.

Личные встречи минувшего сезона завершились в пользу хозяев: «Баварии» (5:0), «Боруссии» (3:2).

Финал Суперкубка 2018/19 выиграла «Боруссия» (2:0).

Пять последних der Klassiker в Мюнхене завершились в пользу баварцев.

Прогноз

После десяти туров у многократного чемпиона колоссальная потеря очков. Der Klassiker – это феномен Бундеслиги, на него «красные» и «черно-желтые» настраиваются особым образом.

Игра с «Олимпиакосом» показала, что спад «Баварии» - временное явление. «Боруссии» традиционно тяжело играется на «Альянц-Арене». Ожидаем очередную победу хозяев, но с пропущенным голом. Слишком уж часто оборона немецкого гранда допускает ошибки.

Наш прогноз – победа «Баварии» + обе забьют с коэффициентом 2,50 в БК Леон.

Источник: www.vseprosport.ru