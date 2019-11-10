«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:59

Ливерпуль

«Ливерпуль» показывает просто великолепные результаты в текущем сезоне, во всех турнирах проиграв лишь «Наполи» (0:2). В АПЛ мерсисайдцы бьют рекорд за рекордом, заработав 31 очко в 11 турах и только раз потеряв очки.

Отличительной чертой нынешнего «Ливерпуля» является умение грамотно распределять силы. Как итог, «красные» добрались даже до четвертьфинала Кубка Лиги, который, к слову, состоится практически в одно время с Клубным чемпионатом мира.

Дома в АПЛ «красные» не проигрывают уже 45 поединков. В текущем чемпионате подопечные Юргена Клоппа на «Энфилде» исключительно побеждали - «Норвич» (4:1), «Арсенал» (3:1), «Ньюкасл» (3:1), «Лестер» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1). Как видим, ни один из этих поединков «Ливерпуль» не сыграл на ноль, что свидетельствует об ухудшившейся игре «красных» в обороне.

Травмированы у мерсисайдцев три игрока: Жоэль Матип, Джердан Шакири и Натаниэль Клайн.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» все еще играет по-чемпионски, но у «горожан» чаще стали случаться неожиданные провалы. Подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали в АПЛ «Норвичу» (2:3) на выезде и «Вулверхэмптону» (0:2) на своем поле. Также «Манчестер Сити» потерял очки в домашней дуэли с «Тоттенхэмом» (2:2). Как итог, «горожане» занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на шесть очков. А в случае поражения на «Энфилде» это расстояние может увеличиться вообще к девяти баллам.

С представителем топ-шестерки манкунианцы на выезде в текущем сезоне сыграют впервые. До этого команда Гвардиолы разбила в гостевых встречах «Вест Хэм» (5:0), «Эвертон» (3:1), «Борнмут» (3:1), «Кристал Пэлас» (2:0) и проиграла «Норвичу» (2:3).

Оборона «Манчестер Сити» по количеству «сухих» матчей выглядит несколько надежней, чем ливерпульская. Однако перед воскресным поединком ситуация для «горожан» выглядит непростой, ведь в лазарете у команды находится Эмерик Ляпорт. Также травмированы Александр Зинченко, а после Лиги Чемпионов и вратарь Эдерсон. Компанию им составляют такие игроки, как Давид Силва и Лерой Сане.

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 28 матчей подряд.

уже 28 матчей подряд. «Красные» выиграли 19 из 20 последних поединков в чемпионате.

На «Энфилде» «Ливерпуль» выиграл все 12 минувших матчей в Премьер-лиге.

«Манчестер Сити» выиграл 13 из 15 предыдущих встреч в АПЛ на выезде.

на выезде. В 9 из этих 15 поединков сыграла ставка «тотал больше 2,5».

По итогам последних десяти очных официальных матчей между этими клубами преимущество находится на стороне «Ливерпуля». «Красные» выиграли пять поединков при двух победах у «горожан».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» сыграл с МС на «Энфилде» 0:0, а на «Этихаде» проиграл 1:2. В Коммьюнити Шилд в августе «красные» разошлись с «горожанами» миром 1:1, но проиграли титул по пенальти.

Прогноз

В данном случае большое значение будут иметь мелочи. У «горожан» серьезные проблемы в обороне, поэтому наверняка «красным» удастся пробить Клаудио Браво. Но с атакой у «Манчестер Сити» по-прежнему все хорошо. Следовательно, Гвардиола постарается сделать акцент на сильную сторону своей нынешней команды. Мы ожидаем результативного матча и продолжения беспроигрышной серии «красных».

Наш прогноз – ничья в матче за 3.78 в БК1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru