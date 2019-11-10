Сонные львы. Примитивность – враг «Зенита»

сегодня, 17:35

Много раз подчеркивали статус северян как фаворита на «Соккер.ру», что не мешает объективно смотреть на игру чемпионов России.

Владение мячом в РПЛ у «Зенита», что держит линию обороны ниже, чем лидер по этому параметру – «Краснодар», более 55 %. Солидно. А в ЛЧ , где соперники сознательно не отдают команде Семака мяч, и нет тех, кто в разы беднее, как в чемпионате, петербуржцы сами играют вторым номером – собрали жалкий 41 %.

Даже в РПЛ нет команды, которая упала ниже 44 %. Северяне в группе без «Сити», «Ливерпуля», «Баварии» и «Ювентуса» - лучших команд ЛЧ по владению, оказались среди «вторых номеров». А худшая команда всей ЛЧ по владению – «Локомотив». Чемпионы РПЛ последних двух лет не могут играть в мяч в еврокубках, не выдерживают, но только стиль Семина можно понять – соперники не позволяют иначе.

Одновременно у «Зенита» Семака один метод поведения в чемпионате – давить массой. Команду олицетворяет не Караваев с яркими проходами флангом. Не Жирков с умной работой на другом краю. Точно не Оздоев с его передачами. Нет, символом является пас Ракицкого на Дзюбу, а затем сама игра Артема на передовой. Манеру все знают – смещения в глубину поля в поисках правильного последнего паса, или помощь Азмуну на острие.

Поскольку в РПЛ чемпиону все позволяют, то «Зенит» достаточно уверенно лидирует. Даже когда проиграли «Уфе» и «Локомотив» в гостях с разницей в один мяч, оба раза держали мяч дольше. Сама констатация фактов – по меркам РПЛ именно команда Семака является самой мощной, не мешает отметить изъян в подходе «Зенита». Если не работает их весенний стиль и состав: Азмун и Дзюба - впереди, Иванович и Ракицкий - в защите, Оздоев и Барриос – в центре поля, то без сдвоенного хребта все телодвижения теряют смысл.

Сегодня в Туле команды очень уважительно друг к другу относились. Милые улыбки после претензий по фолам, дружеские объяснения игры плечом в плечо, довольно длительные паузы без агрессии и грубых нарушений правил. Катали вату, если использовать тюремный сленг, что десятилетия назад стал и футбольным. А потом очень буднично, скучно и тухло грубая ошибка в защите «Арсенала» позволила Азмуну забить в пустые ворота.

В РПЛ много команд, которые «Зениту» в РПЛ не сопротивляются, не хватает сил. Туляки раньше дрались, отбирали очки, а теперь позволили фавориту выиграть вразвалочку. «Зенит» ведь во многих матчах, даже когда побеждает, особенно на выезде, смотрится примитивно и серо. Дома чувствуют ответственность перед трибунами, но в гостях у Семака встревоженное выражение лица, ведь качество футбола, мягко говоря, не впечатляет.

Не могли поражения от «Лейпцига» быть случайными, а стали закономерным продолжением сезона, в котором у «Зенита» много побед, но мало легких успехов. Обсуждая с коллегой, за счет чего в теории «Спартак» может сделать будущий матч против чемпиона в гостях увлекательным и попробовать сыграть в Санкт-Петербурге на победу, пришли к выводу, что за счет скоростей. У «Зенита» неправильный символ. Они уже не бакланы – такими были, когда финишировали пятыми в РПЛ с первым бюджетом, но и голубой лев не подходит совершенно.

Северяне – классический медведь. Их нельзя подпускать близко. Если команда Семака навалилась и держит – сломает. Когда сопернику везет разыграть одну удачную атаку – «Краснодар», например, получил автогол в ворота Лунева, то у Дзюбы хватит сил, чтобы организовать ответный мяч. И ЦСКА переоценил гол Влашича, что в целом выбивался из хода первого тайма. А потом и Вилков ошибался, и «Зенит» получил возможность давить, давить и выдавить.

Почти все в РПЛ делают одну ошибку – считают, что против команды Семака нельзя успешно сыграть первым номером, или хотя бы на скорости. И «Локомотив» в Суперкубке взвинтил темп, чем озадачил «Зенит». Медлительными в составе чемпиона являются не только центральные защитники. У Семака команда заученных ходов. Ракицкий забрасывает, Жирков и Караваев вбегают, Дзюба дерется, Азмун прячется в штрафной площади, выжидает. И пока эти ходы работают – видим победы на классе, насколько его хватает.

Но стоит сопернику вывернуться, ускользнуть, не позволить «Зениту» навалиться массой – все, нет никакой чемпионской игры, намеков на нее. Семак допускает слишком много средних по качеству матчей, а самое главное – всегда оправдывает команду, хотя до зимних закупок избирал другую линию поведения и часто критиковал. Сергей Богданович, скорее всего, повторил ошибку Слуцкого. Был момент, когда Леонид Викторович после первого титула буквально трактовал слова Василия Березуцкого, что теперь может всех посылать на три буквы, раз чемпион России.

Наставник «Лейпцига», как и тренеры «Лиона» и «Бенфики», не понимают русский, им мат поставить сложнее. «Зенит», полагаясь на трусость и бедность соперников по РПЛ , расплачивается за свою примитивность и низкие скорости в ЛЧ . Тухель, отвечая на вопрос о Кавани, сказал, что уругваец не держит ритм. Темп и ритм в футболе вправду крайне важны. И хотя в чемпионате «Зенит» пользуется тем, что соперники отдают мяч и играют стоя, это слабая стратегия для фаворита.

У всех клубов РПЛ серьезные проблемы с физической подготовкой. Дохнут после одного интенсивного матча и постоянно жалуются на усталость, проигрывая в скоростях аутсайдерам Примеры и упуская из виду форвардов из чемпионата Венгрии. Но если говорим конкретно о «Зените», то он сделал медленный футбол главным оружием. Лидерские позиции Дзюбы тоже объяснимы - его игра строится полностью на физике и работе под опекой, Артем никогда не был быстрым футболистом.

Добавьте нестабильность Дриусси и травму Малкома – могли добавить скоростей, а также сознательное замедление игры – у «Зенита» много поперечных передач, когда ведут в счете. Хотя Барриос уходит в оборону в фазе начала атак, Сантос и Караваев одновременно высоко играют редко. Сегодня в Туле «Зенит» выбрал редкий для себя стиль – у «Арсенала» владение было выше. Но поскольку по скоростям вся игра была в режиме «slow-mo», то и фаворит ничем не рисковал, и хозяева грели надежду зрителей на трибунах на ничью, хотя на самом деле команда Черевченко тоже безбожно медлила.

Все шесть лучших команд РПЛ прошлого сезона получали в Европе по ушам, не выдерживая скоростей. «Зенит» как лидер должен бы выделяться, но не может. Большой вопрос к Семаку, что собирается делать? Фаворит сдал все матчи, в которых соперник не принимал его правила игры, а дополнительно умудрился потерять очки в поединке, где был лучше – «Краснодар» провалился, но получил ничью в незаслуженный подарок. Впрочем, мировая с ЦСКА может считаться спорным презентом уже для «Зенита» – качество футбола было низким, невзирая на то, что чемпион играл дома.

В гостях все обычно хуже, то есть получаем странного лидера РПЛ . «Зенит» выигрывает, у них очень, очень мало пропущенных мячей. А как только встречают по-настоящему серьезного или хотя бы смелого соперника – начинаются проблемы. Нет ни скорости, ни запасного тактического плана ведений игры. И волевой командой «Зенит» не назвать. «Локомотиву» уступили, ведя в счете. С «Краснодаром» отыгрались, но это редкое исключение и не победа.

Чемпион ни разу не выиграл в сезоне, когда пропускал первым. А ради ничьей с ЦСКА пришлось устраивать побоище и наблюдать, как позорится Вилков. Получается, что «Зенит» одновременно и мощнее всех, и безвольный, медлительный. Одно второму не мешает, ведь в РПЛ позволяют делать «Зениту» все, что ему хочется, а в еврокубках, как и матчах с теми, кто не боится авторитетного фаворита – «Ахматом», «Краснодаром», «Локомотивом» или «Уфой», ничего не клеится.

Сегодня в Туле «Зенит» был настолько мертвым, что если бы «Арсенал» открыл счет – перечеркнуть правило сезона не сумели бы. Хозяева тоже были преступно медленными, Черевченко сделал за игру одну замену – совершенно не пытался поднять темп игры. А когда вышедший на поле Ломовицкий на последних секундах вывалился на ворота по флангу, то пробил прямо в Кержакова. Кстати, по точным ударам сегодня ничья 4:4, еще одно доказательство качества футбола.

Когда соперники трусливы - сложно не выиграть. Если прямые конкуренты проваливают матчи в гостях, как «Ростов» и «Краснодар» - «Зенит» набирает очки. Но вряд ли Семаку нравится быть лучшим из худших. У «Зенита» огромные проблемы с физикой. Странно, ведь в РПЛ всего шестнадцать клубов, мало туров. Состав глубже, чем у многих. В ЛЧ в группе ни одной команды, которая загоняет, как «Сити» или «Ливерпуль».