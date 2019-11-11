Свежее «мясо». «Спартак» провел смену поколений - теперь он немногим старше ЦСКА

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В первом матче второго круга «Спартак» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» 2-0, а самым возрастным игроком в стартовом составе команды Доменико Тедеско стал защитник Самуэль Жиго (26 лет). Средний возраст футболистов «Спартака» на момент стартового свистка Мешкова равнялся 23,0 годам - это второй самый молодой состав, вышедший на матч РПЛ этого сезона. На первом месте, сюрприз, состав ЦСКА - средний возраст 22,9 года в игре против «Краснодара» (это примерно на 36 дней меньше спартаковского).

Прошлым летом московский ЦСКА проводил на «пенсию» заслуженных ветеранов братьев Березуцких (по 36 лет), Сергея Игнашевича (39), отпустил в Грецию опытных Понтуса Вернблума (32) и Бибраса Натхо (30). Вместо старой гвардии Роман Бабаев завез тренеру молодняк - Облякова (20 лет), Ахметова (20), Сигурдссона (19), Магнуссона (25, не молодняк, конечно, - в самом соку), Бийола (19), Влашича (21), Нисимуру (22), Дивеева (19), Н'Диайе (19), позже и Шарлия (23) с Лукасом Сантосом (20).

Правы те, кто хвалит менеджеров и тренерский штаб красно-синего клуба - радикально обновить состав и при этом сохранить турнирные позиции архисложно, ведь иной раз даже замена 1-2-х футболистов становится критической, а здесь речь о ⅔ состава! Понятно, болельщики ЦСКА за последние полтора десятка лет привыкли к победам и фиаско в Лиге Европы слишком сильно бьет по самолюбию, но требовать отставки Гончаренко - безумие, честно говоря.

У Виктора Михайловича по-прежнему самый молодой состав в РПЛ (23,3 года в среднем среди тех, кто выходил на поле по ходу сезона), в атаке без альтернативы 21-летний лучший бомбардир прошлого сезона, а в центре обороны 17-летний юноша Карпов. Помимо того, что нынешняя команда дает результат (а постоянное участие в еврокубках и текущее 3-4 место - это хороший результат), команда не по дням, а по часам дорожает - без этого в нынешних условиях бизнес-блокады Гинера и финансового фэйр-плей никуда.

В общем, у нас перед глазами история одной футбольной перестройки, но есть и другая, не менее радикальная и любопытная. Речь, конечно, о «Спартаке».

Масштабы красно-белой революции - 7 на 7

«Спартак» сбрасывал старую кожу мучительно, еще Массимо Каррера перед началом прошлого сезона предлагал убрать из команды нескольких старожилов, ставил в состав Ломовицкого и Рассказова, просил денег на флангового защитника, но итальянца не очень-то слушали. Затем был обреченный временщик Олег Кононов: Боккетти (33 года), Глушаков (32), Дмитрий Комбаров (32), Луис Адриано (32) - только при нем красно-белые решились, наконец, избавиться от своих «старичков» (заслуга собственно тренера здесь вряд ли велика), отпустили системных Зе Луиша (28) и Фернандо (27), не прижившегося Ханни (29). Средний возраст этой «банды» - 30,4 года.

Их места заняли Айтрон (22 года), Крал (21), Понсе (22), Ларссон (22), Тил (21), Бакаев (23), Мирзов (26). Средний возраст новичков - 22,4 года. Гапонов (22) вместо Боккетти стал четвертым центральным в оборонительной обойме, Ещенко (35) уже вряд ли можно котировать выше Рассказова (21), а прибавивший в стабильности Максименко (21) выглядит на голову сильнее аксакала Реброва (35). 19-летний Умяров прочно занял позицию в центре поля.

«Спартак» третий. После «Ниццы» и ЦСКА

Еще раз: в последнем матче с «Крыльями» средний возраст футболистов стартового состава «Спартака» равнялся 23,0 годам. В нынешнем сезоне РПЛ скромнее цифру показал только ЦСКА - средний возраст 22,9 лет в игре против «Краснодара».

Во всех топ-7 европейских лигах найдется немного таких же молодых составов, как у двух московских клубов. Фактически, только состав «Ниццы» Патрика Виейра в этом сезоне однажды оказался моложе - 22,8 лет. Португальский «Фамаликан» вышел на игру с «Морейренсе» со средним возрастом состава 23,0 года. «РБ Лейпциг» Юлиана Наггельсмана одну игру провел в составе, средний возраст которого был 23,3 года.

Важно отметить, да, у «Спартака» есть 29-летние Мельгарехо и Шюррле, но состав на игру с «Крыльями» все равно был близок к оптимальному, это не тот случай, когда молодые попали в состав из-за ротации или повреждений (исключая Гапонова, который на 4 года младше выбывшего из обоймы Кутепова). У красно-белых действительно один из самых молодых составов среди клубов европейской большой семерки.

Что с этой молодостью делать?

Для начала конвертировать в результат. Затем - в стабильный результат. Затем, возможно, - монетизировать. Сознательно не пишу про качество футбола, забегания и розыгрыши в касание. Без хорошей игры стабильного результата не бывает, поэтому результат первичен.

Результат необходим. За последние полгода Леонид Федун не раз озвучил свою цель-мечту - сделать «Спартак» чемпионом до 2022 года, в честь большого юбилея общества. Тедеско однозначно знает об этом, Тедеско однозначно видит в нынешнем подборе футболистов значительный потенциал для роста, иначе в Москве его бы не было. Первое, что должен сделать немецкий тренер - научить молодых людей, своих футболистов, делать положительный результат раз или два раза (Кубок, не забывайте про Кубок) в неделю, а в 2,5-годичной перспективе - исполнить мечту одного миллиардера и миллионов болельщиков. Задача сложная, но ещё раз: собирали нынешних игроков вместе именно для этого и Тедеско верит, что всё возможно.

Монетизация желательна. Понятно, что смысл брать игрока до 26 лет в том, чтобы затем его можно было продать. Понятно, что Тил и Крал - это большущие вложения, окупить которые можно только через еврокубки. Это и витрина и призовые, и дрожжи для роста ценника. Продал бы ЦСКА Головина в «Монако», не засветись тот в Европе, например, гостевым голом «Лиону»? За 35 млн. едва ли. Звали бы Чалова в АПЛ , не забей тот «Реалу» в Мадриде?