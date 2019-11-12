Ливерпуль и Лестер хороши на старте . Юнайтед Тоттенхэм Арсенал в середине таблицы. а у Гвардиолы худший старт в карьере.

вчера, 21:14

Ливерпуль и Манчестер сити

Ливерпуль в воскресенье одолел Сити.И доказал что силен и пока им равных в англии нете. Сити имел моменты Агуеро не забил имея 3-4 хороших шанса. Агуеро вообщето никогда незабивал на Енфилде. Оборона Сити без Ляпорта головная боль для Гвардиолы. Гвардиола за всю свою карьеру ни разу не проигрывал трижды в первых 15-и турах чемпионата.Вот это случилось 3 поражения за 12 туров. От Норвича 3-2 от Вулвс 0-2 Дома и Ливерпуль 3-1 на Енфилде .Ливерпуль лиж раз терял очки с МЮ на выезде 1-1 .Ливерпуль в каждом матче теряет минимальное количество энергии.Отсюда и такая стабилность во всех турнирах у Ливерпуля 1П 1Н 15В и две ничьи в основное время в Суперкубке с Сити 1-1 и Перестрелка с Арсеналом 5-5 на Енфилде .Ливерпуль имеет 8 очков отрыва от лестера и челси и девят очков от Сити.

ЛЕСТЕР

Лестер выигрывает 5 матчей подряд во всех турнирах и все уверенно в этом сезоне у лестера 26 очков и 2П 2Н 8 В лестер недавно одержал самую крупную гостевую победу в истории премьер лиги 0-9 над саутгенптоном с хэт-риками Варди и Переса. И с топами лестер играет неплохо две победы над тоттенхэмом и арсеналом ничья с челси почти ничья с Ливерпулем и поражение от Юнайтед 1-0 победный гол с пенальти как и в игре с красными. Как итог второе место в чемпионате позади Сити Арсенал Юнайтед и Челси.отмечаем и то что варди лучший бомбардир после 12-и туров у него 11 голов . у Лестера в переди матчи с брайтоном уотфордом эвэртоном и астон-виллой довольно неплохой каленьдарь при текущей форме соперников. Все они с нижней части турнирной таблицы.

Арсенал

Арсенал по сути сливает Эмери.у Арсенала ноль побед в последних 5-и играх последняя победа над викторией гимарайнш 3-2 победа добытая в компенсированное время со штрафного забил дважды пепе и обе после 80-ой минуты. после этого были игры с кристал пэлас 2-2 с ливерпулем 5-5 в кубке лиги и поражение в серии пенальти .игра с вулвс и викторией обе по 1-1 и порожение от лестера который в прекрасной форме форма арсенала ННННП Арсеналу нужен топ защитник как ван дейк или магуайр я лично думаю что Арсенал могбы купить Натана аке который неплохо играет за борнмут .у Арсенала 17 очков 6-ое место

МЮ У Юнайтед в последних матчах ситуация немного налаживаетя в последних семи матчах 5 побед 1 ничья 1 поражение и все началось с ничьи с Ливепулем 1-1 а ведь тогда могли выграт ведь красные сравняли счет только на 85-ой минуте матча тогда забили Решфорд и Лаллана . с тех пор у Красных дьяволов всего один слабый матч с борнмутом поражение 1-0 гол забил бывшый игрок МЮ Джошуа Кинг но реальные топ соперников в этих матчах был только Челси там была равная игра МЮ забил со стандарта . как итог прогресс есть. у МЮ 16 очков 7-ое место

ЧЕЛСИ

Челси тоже очевидно делает прогресс после поражения от ливерпуля 1-2 дома после этого матча челси сыграл 11 матчей и 1П 1Н 9В поражение от мю можно считать случайностью там была равня игра и камбек с аяксом дома 4-4 но и соперники были простыми кроме аякса брайтон уотфорд кристал пэлас бернли саутгенптон они должны обыгрывать из топ команд в списке побежденых можно выделить только аякс и то там была равная игра челси забил только на 86-ой минуте и итоговый счет 0-1 в пользу челси. нелзя пройти мимо абрахама который в списке лучших бомбардиров но топ командам он не забивал где он был в играх против аякса и ливерпуля и челси сейчас на третьем месте 26 очков. ТОТТЕНХЭМ