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Ливерпуль и Лестер хороши на старте . Юнайтед Тоттенхэм Арсенал в середине таблицы. а у Гвардиолы худший старт в карьере.

вчера, 21:14

Ливерпуль и Манчестер сити

Ливерпуль в воскресенье одолел  Сити.И доказал что  силен и пока им равных в англии нете. Сити имел моменты Агуеро не забил имея  3-4  хороших шанса. Агуеро вообщето никогда незабивал на  Енфилде. Оборона  Сити без Ляпорта головная боль для Гвардиолы. Гвардиола за всю свою карьеру ни  разу не проигрывал трижды в первых 15-и турах  чемпионата.Вот это случилось 3 поражения за 12 туров. От Норвича 3-2 от Вулвс 0-2 Дома и Ливерпуль 3-1 на Енфилде  .Ливерпуль лиж раз терял очки  с МЮ на выезде 1-1 .Ливерпуль в каждом матче теряет минимальное количество  энергии.Отсюда и такая стабилность  во всех турнирах у Ливерпуля 1П 1Н 15В  и две ничьи в основное время  в Суперкубке  с Сити 1-1 и  Перестрелка с Арсеналом  5-5 на  Енфилде .Ливерпуль  имеет 8 очков отрыва от лестера и челси  и девят очков от Сити.

ЛЕСТЕР

Лестер выигрывает 5 матчей подряд во всех турнирах  и все уверенно в этом сезоне  у лестера 26 очков  и 2П 2Н  8 В лестер недавно одержал самую крупную гостевую победу в истории премьер лиги 0-9 над саутгенптоном  с хэт-риками  Варди и Переса. И  с топами лестер играет неплохо две победы над тоттенхэмом и арсеналом  ничья с челси почти ничья с Ливерпулем и поражение от  Юнайтед 1-0  победный гол с пенальти как и в игре с красными. Как итог второе место в чемпионате позади Сити Арсенал Юнайтед   и  Челси.отмечаем и то что варди лучший бомбардир после 12-и туров  у него 11 голов . у Лестера  в переди матчи с брайтоном уотфордом  эвэртоном  и астон-виллой довольно неплохой каленьдарь при текущей форме соперников. Все они с нижней части турнирной таблицы.

Арсенал

Арсенал по сути сливает Эмери.у  Арсенала ноль побед в последних 5-и играх последняя победа  над викторией гимарайнш 3-2 победа добытая в компенсированное время со штрафного забил дважды пепе и обе  после 80-ой минуты. после этого были игры с кристал  пэлас 2-2  с ливерпулем 5-5 в кубке лиги и поражение в серии пенальти .игра с вулвс и викторией обе по 1-1 и порожение от лестера который в прекрасной форме форма арсенала  ННННП    Арсеналу нужен топ защитник  как ван дейк или магуайр  я лично думаю что Арсенал могбы купить Натана аке который неплохо играет за борнмут .у Арсенала 17 очков 6-ое место 

                                                                                       МЮ                                                                                                               У Юнайтед в последних матчах ситуация немного налаживаетя  в последних семи матчах 5 побед 1 ничья 1 поражение и все началось с ничьи с Ливепулем 1-1  а ведь тогда могли выграт  ведь красные сравняли счет только на 85-ой минуте матча тогда забили Решфорд и Лаллана . с тех пор у Красных дьяволов всего один слабый матч с борнмутом поражение 1-0 гол забил бывшый игрок МЮ  Джошуа Кинг  но реальные топ соперников в этих матчах был только Челси там была  равная игра  МЮ  забил со стандарта . как итог прогресс есть. у МЮ 16 очков 7-ое место

ЧЕЛСИ

Челси тоже очевидно делает прогресс после поражения от ливерпуля 1-2 дома  после этого матча  челси сыграл 11 матчей и 1П 1Н 9В   поражение от мю можно считать случайностью там была равня игра  и камбек с аяксом дома  4-4   но и соперники были простыми кроме аякса  брайтон уотфорд  кристал пэлас   бернли саутгенптон они должны обыгрывать из   топ команд в списке побежденых можно выделить только аякс  и то там   была равная игра челси забил только  на 86-ой минуте  и итоговый счет 0-1 в пользу челси. нелзя пройти мимо абрахама который в списке лучших бомбардиров но топ командам он не забивал  где он был в играх против аякса  и ливерпуля и челси сейчас на третьем месте  26 очков.                                                                                                                                                                                                                                                             ТОТТЕНХЭМ

тему тоттенхэма поднимать вообще не хочется куда пропал тоттенхэм который выходил в финал ЛЧ  что происходит с тоттенхэмом  в последний раз тоттенхэм побеждал в чемпионате 28 сентября сейчас середина ноября полтора месяца тоттенхэм не может победить в апл главное разочерование апл сезона 19-20

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чемпионская гонка в апл
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чемпионская гонка в апл
Источник: Soccer.Ru
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