Бразилия — Аргентина: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:31

Бразилия

Бразилия - пятикратный чемпион мира. В этом году подопечные Тите выиграли Копа Америки, а после выступления на главном футбольном форуме Южной Америки провели четыре поединка, в которых добились трех ничьих и, вопреки прогнозам, проиграли Перу (0:1). В последнем матче «жёлто-зелёные» разошлись миром с Нигерией (1:1).

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Аргентина

Аргентина добыла бронзовые медали на Копа Америки и показала довольно содержательный и мощный футбол. После выступления команда успела сыграть четыре матча, в которых смогла выиграть два матча и сыграть дважды вничью. В последнем поединке «бело-голубые» обыграли 6:1 Эквадор.

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Статистика

Бразилия за пять последних матча проиграла лишь раз.

Аргентина в последней очной встречи проиграла с отставанием в два мяча.

Аргентина за пять встреч сумела выиграть три раза.

Прогноз

Вынесенный матч является коммерческим, что предполагает яркую игру, голы и все другие атрибуты для болельщиков на стадионе. Предполагаем, что увидим победу Бразилии, делаем на это ставку. У них подобран сильный звёздный и сыгранный состав, который отлично выступил на Копа Америки, а у аргентинцев проблемы с кадрами.

Наш прогноз - азиатская фора (0) на Бразилию в БК 1хСтавка за 1,74.

Источник: www.vseprosport.ru