Россия — Бельгия: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:32

Россия

Сборная России, вопреки всем прогнозам, проводит квалификацию на стабильно высоком уровне, по итогам восьми туров гарантировав себе выход на Евро-2020. В данный момент команда Станислава Черчесова имеет в активе 21 очко и располагается на втором месте в группе, проигрывая лидеру Бельгии три балла.

Судьба выхода на Чемпионат Европы решалась в прошлом туре – россиянам нужно было, как минимум, не проиграть Кипру, с чем в итоге они и справились. Уже на 28-й минуте киприоты остались в меньшинстве, чем умело воспользовалась Россия, отгрузив сопернику пять безответных голов. Таким образом Россия одержала седьмую победу кряду в отборе.

Бельгия

Сборная Бельгии определенно делала ставку на лидерство в группе, с чем команда Роберто Мартинеса успешно пока справляется. В восьми поединках квалификации «красные дьяволы» одержали восемь побед, расположившись таким образом на первом месте в группе с 24 очками. Однако, вторая Россия имеет всего на три балла меньше, что не позволяет бельгийцам расслабиться.

В последнем туре Бельгия не выкладывалась на все сто процентов в выездном поединке с Казахстаном, но при этом легко взяла три очка. Победа 2:0 стала восьмой подряд в квалификации, семь из этих поединков «красные дьяволы» сыграли на ноль в обороне, отгрузив при этом соперникам 30 голов.

Статистика

Семь последних матчей Россия выиграла

Ни в одном из семи последних домашних матчей Россия не проигрывала - шесть побед и ничья

В последнем домашнем матче Россия сыграла с Бельгией вничью 3:3

Прогноз

Сборная России находится в отличной форме и уже оформила выход на Чемпионат Европы, но вряд ли россияне позволят себе расслабиться и не постараются отнять у соперника первую строчку. Справиться с поставленной задачей россиянам будет очень непросто, соперник располагает сумасшедшим подбором игроков в каждой линии.

Однако, поддержка трибун и запредельная мотивация должны помочь хозяевам добиться положительного результата – как минимум, хозяева могут сегодня рассчитывать на один балл.

Мы считаем, что выиграть гости не смогут. Прогноз – Россия не проиграет. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.92

Источник: www.vseprosport.ru