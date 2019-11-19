Уэльс — Венгрия: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:41

Уэльс

Сборная Уэльса провела неплохой отборочный цикл и перед последним туром занимает третью позицию в группе Е. В активе «драконов» три победы и две мировые, а показатели результативности составляют – 8 на 6, а это лучшие показатели обороны в группе.

После выездного поражения от сегодняшнего соперника валлийцы идут без поражений, а в последнем матче на выезде переиграли Азербайджан (2:0), на что мы давали правильный прогноз.

Венгрия

Сборная Венгрии только в 2016 году вернулась в финальный турнир Чемпионата Европы после 44 лет отсутствия – команда не могла пройти стадию квалификации. В текущем сезоне венгерская команда перед последним туром занимает вторую строчку и в сегодняшнем матче их устроит даже ничья.

В активе «волшебных мадьяров» четыре победы и ни одной ничьи. После двух поражений гости добыли победу над Азербайджаном (1:0).

Статистика

Венгрия проиграла 4 из 5 последних встреч

Уэльс не проигрывал в домашних поединках

Уэльс не проигрывал пять матчей подряд

Последний личный матч завершился победой Венгрии (1:0)

Прогноз

Ситуация в группе Е уникальная – ничья и победа Словакии оставляют сегодняшних соперников без Евро-2020. Командам в сегодняшней игре необходимо побеждать и аналитики букмекеров склоняются к победе подопечных Райана Гиггза, с чем тяжело не согласиться – валлийцы выдут на поле в боевом составе при бешенной поддержке стадиона в Кардиффе.

Напряжение в матче будет максимальным и второй ставкой предлагаем заиграть пари на удаление, без которого сегодня вряд ли обойдется.

Наш прогноз — победа Уэльса и ставим на это по линии БК 1хСтавка с коэффициентом 1.75

Второй ставкой берем удаление за 3.15

Источник: www.vseprosport.ru