«Манчестер Сити» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:27

Манчестер Сити

«Горожане» в минувшем туре играли очень важный в турнирном плане, а возможно, и ключевой поединок, с «Ливерпулем». Выезд на «Энфилд» оказался неудачным. Уже вначале матча мерсисайдцы отправили два гола в ворота «Манчестер Сити», а вначале второго тайма и вовсе сделали счет неприличным. Подопечные Гвардиолы сподобились лишь на гол престижа. 1:3 – и интрига в АПЛ понемногу затихает.

После поражения от лидера «Манчестер Сити» опустился на четвертую строчку в турнирной таблицы, пропустив вперед себя «Челси» и «Лестер» от которых он отстает сейчас на одно очко.

На родной арене манкунианцы уже допустили две осечки. Сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и неожиданно уступили «Вулверхэмптону» (0:2). В остальных четырех поединках на родной арене «горожане» были убедительны в матчах с «Брайтоном» (4:0), «Уотфордом» (8:0), «Астон Видллой» (3:0) и «Саутгемптоном» (2:1).

Кадровые потери следующие. Дисквалификацию будет отбывать Бернарду Силва. Травмированы Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.

Челси

«Пенсионеры», после неубедительного старта, понемногу выбрались из кризиса. Руководство клуба не стало рубить с плеча, оказав доверии Фрэнку Лэпарду, и это дало свои плоды. За восемь предыдущих туров «Челси» одержал семь побед, уступив за этот период только «Ливерпулю» (1:2).

Благодаря таким результатам лондонский клуб взлетел на третью строчку в турнирной таблице, уступая второму «Лестеру» лишь по дополнительным показателям.

Впечатляюще играют подопечные Лэмпарда и на выезде. В пяти последних матчах они уверенно обыграли «Норвич» (3:2), «Вулверхэмптон» (5:2), «Саутгемптон» (4:1), «Бернли» (4:2) и «Уотфорд» (2:1).

В лазарете находятся Антонио Рюдигер и Рубен Лофтус-Чик. Под вопросом Росс Баркли и Кристиан Пулишич.

Статистика

В пяти последних гостевых матчах «Челси» сыграл прогноз «обе забьют».

В четырех из пяти предыдущих выездных поединках «Челси» сыграла ставка «тотал больше 4.5».

В пяти из шести домашних матчей «Манчестер Сити» забивал не меньше двух голов за игру.

В рамках чемпионата «Манчестер Сити» обыгрывал «Челси» в трех из четырех последних очных матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом матча «Манчестер Сити». В плане борьбы за первую строчку очков «горожанам» терять уже нельзя, поэтому настрой сейчас на каждый матч будет особый. «Челси» сейчас на ходу и вполне способен создать проблемы хозяевам. По крайней мере, на гол гости наиграть должны, хотя набрать очки на «Этихад» будет сложно.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити или ничья + обе забьют за 1.82 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru