Фанаты «Факела» напали на игроков. Что происходит в Воронеже?

сегодня, 11:00

«Соккер.ру» знакомит с показательной историей клуба со славным прошлым и жалким статусом - «Спартак-4».

Что произошло?

Массированной и спланированной заранее атаки большой толпой на игроков – как порой в Италии или Бразилии, не было. Тут скорее забег отчаянья, эмоции. Несколько фанатов «Факела» после очередного домашнего поражения любимого клуба прорвались на поле.

Бежали с центральной трибуны, бежали медленно, дрались непрофессионально - организаторы игры сработали ужасно, не ждали подвоха. Но поскольку спортсмены были в большинстве, и им на помощь сразу пришли полицейские и стюарды, скорее пострадают нападавшие, ведь некоторые футболисты отбивались.

Так вести себя фанатам, конечно, не стоило. Но, к чести местных властей, историю раздувать не стали – полицейские заявили о «словесной перепалке». Похоже, к фанатам проявят среднюю строгость, запретив проход на матчи и наказав штрафами. Но почему увидели сам забег и неудачную попытку нападения?

Задето самолюбие жителей Воронежа, коим небезразлична судьба футбола в городе. На домашние матчи в среднем ходит по 2.3 тыс. человек в миллионном городе, хотя четыре года назад собирали по 6.5-7.5 тыс., интерес был намного выше. Причина спада - «Факел» сейчас на дне в ФНЛ , хотя клуб поручили человеку, который в прошлом управлял «Спартаком».

Кто же виноват?

Канделаки на увольнение Измайлова из «Спартака» отреагировала сожалением: «Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца». Уход Асхабадзе из московского клуба девушка, которая не выглядит на сорок три, не комментировала, не успела к тому времени зайти в футбол.

Но и второго экс-менеджера «Спартака» тоже называли «большим профессионалом» Тины своего времени. Теперь Роман Гурамович рулит в «Факеле», ставит на «долгосрочную перспективу». До этого занимался скептическими, хотя и не такими хайповыми, как Червиченко, оценками в РПЛ . Менеджеры критикуют всех вокруг, кроме себя?

Асхабадзе реагировал на события в российском футболе так, словно знает лучше, словно может научить работать, но когда ему предложили показать себя в проблемном Воронеже, то результат – в таблице. В этом сезоне у «Факела» в 25 играх ФНЛ всего три победы. Можно похвастаться 7 ничьими, вот только 15 поражений ранят и роняют на последнее место в таблице.

Конечно, «Текстильщик» и «Мордовия» тоже на дне, но это не утешение, ведь у «Факела» 13 забитых мячей в 25 турах! Когда Асхабадзе работал в «Спартаке», то было стойкое ощущение, что человек не разбирается в футболе, хотя умеет вести себя жестко и нагловато. Когда оказался на границе ФНЛ и ПФЛ - опасения подтвердились. Роман Гурамович «присел на уши» губернатору, раз ему доверились, но за три недели сильную команду не собрал.

Да и не мог – непонятно, зачем вообще пошел в «Факел», такая сложная задача ему не по плечу. Но показательно, что менеджера с опытом в «Спартаке» взяли только в клуб, который два года подряд занимал места в зоне вылета ФНЛ . Дважды сохранили место в дивизионе, поскольку не удавалось набрать участников. Стоит ли удивляться, что лучше не стало, когда Асхабадзе назначил по ходу этого сезона Бесчастных?

Что теперь делать?

Иногда полезно заглянуть в ФНЛ , чтобы понимать масштабы футбольной катастрофы. Например, финансируемый из бюджета клуб школы олимпийского резерва вежливо попросили объяснить, куда тратят деньги от продажи игроков. Клубная сторона подключила знакомых журналистов, которые атакуют Василия Уткина после прямых вопросов, оставленных «Чертаново» без внятных ответов.

«Торпедо» Игнашевича потеряло лидерство в дивизионе. Проиграли третий раз подряд, пока фанаты прощаются с видавшим виды стадионом с фейерверками, а владелец пытается остаться богатым и свободным человеком. «Химки» не теряют надежды, а временно выпустили на первый план «Ротор», где качества отдельных руководителей Слуцкий обозначил названием синдрома, связанного с умственной отсталостью. Впрочем, волгоградцам хотя бы футбол нужен – люди ходят на матчи.

Весело у них там на двух концах таблицы в лучшей лиге мира! А если возвращаться к грешному «Факелу», то им стоило бы вылететь в ПФЛ по спортивному принципу, чтобы спокойно собрать победы в низшей лиге, радуя местную публику. Там и денег нужно меньше, и времени на селекцию больше. Нужно было вернуться со сбалансированной командой и нормальным тренером. Или хотя бы не доверять кому попало, а взять менеджера с селекционным чутьем. У клуба ведь бюджет в 230-250 миллионов рублей, «Факел» не самый нищий.

За такие деньги в ФНЛ держатся минимум в середине таблицы. В РПЛ выходили с тратами в 300 миллионов в год, поэтому отговорки о финансах не работают. В «Факеле» были проблемы с выплатами посредникам и персоналу, но 120 миллионов рублей старых долгов погашали с 2018 года, и сейчас сумма вряд ли критическая, если футболисты получают зарплату. Но игры у команды нет – первый пропущенный гол ломает морально, и последние тренеры - слабые.

Российская футбольная провинция, конечно, богатая, цветущая, ухоженная, развитая и четко управляемая. Все как у людей. Клубы РПЛ могут завидовать, что никто не приютил менеджера Асхабадзе и тренера Бесчастных. А если без заслуженного в этом случае сарказма, то футбол в Воронеже давно погибает, а может, уже погиб. Например, посмотрите в обзоре игры, после которой фанаты побежали драться, решающий гол «Нижнего Новгорода» в ворота хозяев:

Феноменальная игра защитников «Факела» и всей команды, умудрились уйти с пути соперников! С места сообщают, что так «мастерски» играют в этом сезоне не первый раз. Раздражение людей можно понять – их ожидания обманывают. Дошло до того, что если кто-то проигрывает «Факелу», как «Чайка», то это означает отставку целого тренерского штаба у соперника. А «Шинник» вынес наших героев в гостях – 4:0. После этого поехали к «Спартаку-2» и сыграли самый результативный матч в истории ФНЛ – «Факел» разгромили со счетом 7:2.

Также у Владимира Бесчастных есть в пассиве поражения 0:4 и 0:3, сплотить команду не смог. Даже самый успешный тренер в истории «Факела» - Нененко, как и фанаты клуба, используют обозначение «Спартак-3» и «Спартак-4», чтобы описать состояние команды. Набрали тридцать человек – буквально, всем платят зарплату, а при этом отпустили в «Торпедо» Лебеденко и Божина. Даже у этого защитника 4 гола в ФНЛ , а у лучших снайперов «Факела» - по два. Даже Павел Яковлев в Воронеже не стал героем города.

Есть старинная логическая цепочка: талантливый и башковитый, но без связей – занимайся наукой, умный и со знакомствами – бизнесом, бездарный, зато с выходом на нужных людей – иди в политику. Положение «Факела» подсказывает, что сейчас управляют клубом не кандидаты наук и не прирожденные предприниматели. Не Бесчастных с Асхабадзе эту кашу заварили – задолго до них все было ужасно, но фанатам от этого не легче. Годами выделяют средства, трясут местных спонсоров, а где результат?

Двадцатое место в таблице, 15 поражений в 25 матчах, 13 забитых мячей – большинство бессмысленные, как два гола «Спартаку-2» в день разгрома 2:7. У «Факела» все плохо, и вряд ли станет намного лучше.