ЦСКА — «Крылья Советов»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:05

ЦСКА

ЦСКА далеко не лучшим образом проводит чемпионат – команда Виктора Гончаренко занимает в данный момент лишь четвертое место в таблице. Однако, для «армейцев» пока не все потеряно – от третьего «Ростова» они отстают только за счет дополнительных показателей, лидеру «Зениту» проигрывают девять баллов.

Победа 3:2 над «Сочи» в прошлом туре стала для ЦСКА первой за последние пять встреч.

Крылья Советов

«Крылья Советов» балансируют весь первый круг на грани вылета – к 17-му туру команда Миодрага Божовича подходит на 13-м месте в таблице. Тем не менее, выбраться из зоны переходных матчей самарский клуб может уже сегодня – «Динамо» идет впереди только за счет дополнительных показателей.

В последнем туре «Крылья Советов» дали бой «Спартаку», но не оправдали прогнозы болельщиков и уступили 0:2 в Москве, доигрывая матч вдевятером.

Статистика

Только в одном из 15 последних домашних матчей ЦСКА проигрывал «Крыльям Советов», выиграл при этом 10 встреч

проигрывал «Крыльям Советов», выиграл при этом 10 встреч Ни в одном из четырех последних матчей во всех турнирах ЦСКА не проигрывал – две победы и две ничьи

не проигрывал – две победы и две ничьи Ни в одном из трех последних матчей «Крылья Советов» не выигрывали – два поражения и ничья

Прогноз

ЦСКА в последнем туре проявил характер и вырвал победу у «Сочи», которая должна положительно сказаться на настроении игроков. Также «армейцы» не дали соперникам уйти в серьезный отрыв и, как минимум, на Лигу Чемпионов они делают ставку, поэтому сегодня никакой другой результат, кроме победы, их не устроит.

«Крылья Советов» находятся не в лучшей форме, к тому же, они будут ослаблены дисквалификацией двух ключевых игроков, так что на очки им рассчитывать вряд ли стоит.

Мы считаем, что шансов у гостей нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на ЦСКА . В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru