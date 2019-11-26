«Локомотив» — «Байер»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:08

Локомотив

«Локомотив» стартовал в Лиге Чемпионов очень качественно – команда Юрия Семина, вопреки всем прогнозам, в гостях со счетом 2:1 обыграла «Байер». Тем не менее, развить успех «железнодорожникам» не удалось – далее последовало поражение 0:2 от «Атлетико» и две неудачи в поединках с «Ювентусом», которые практически лишили клуб шансов на выход из группы.

Тем не менее, за третью строчку «Локомотив» побороться вполне способен – у него с «Байером» по три балла в активе, но вице-чемпион России находится выше за счет победы в очной встрече. В Премьер-Лиге «железнодорожники» в последнем туре обыграли со счетом 3:2 «Тамбов», добыв таким образом первую победу за последние четыре тура и закрепившись на втором месте в таблице.

Байер

«Байер» ужасно начал групповой турнир Лиги Чемпионов – команда Петера Боса уступила дома 1:2 «Локо», но на этом не остановилась, проиграв следом 0:3 «Ювентусу» и 0:1 «Атлетико» в гостях. Свою первую победу на турнире «фармацевты» одержали в последнем туре – на своем поле они обыграли со счетом 2:1 «Атлетико», сохранив шансы на выход в Лигу Европы.

В Бундеслиге «Байер» также особого успеха не имеет – после 12 туров он находится лишь на девятом месте в таблице с 19 очками в активе. Тем не менее, до зоны Лиги Чемпионов «фармацевтам» не хватает всего трех баллов, которые серьезным гандикапом не являются. В последнем туре «Байер» расписал ничью 1:1 с «Фрайбургом», не сумев победить в четвертом домашнем поединке чемпионата кряду.

Статистика

В первом круге «Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1

В каждом из шести последних матчей «Локомотив» пропускал

В каждом из шести последних матчей «Байер» забивал

Только в одном из шести последних матчей «Байер» проигрывал

Прогноз

«Локомотив» уже вряд ли способен всерьез навязать борьбу «Атлетико» за вторую строчку, поэтому сегодня вряд ли станет раскрываться и рисковать ради победы над «Байером». Результат поединка первого круга обязывает рисковать гостей, поэтому ставку они наверняка сделают на атаку и будут стремиться только к победе.

«Локомотив» в последнее время очень часто ошибается в обороне и сухим остаться ему будет практически нереально, но и гости пропускают голы пачками, так что поединок обещает быть результативным.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Второй нашей ставкой будет азиатская фора (0) на «Байер». Такое пари можно разместить за 1.59

Источник: www.vseprosport.ru