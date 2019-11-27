«Зенит» — «Лион»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:56

Зенит

«Зенит» великолепно провел первые два тура группового этапа – сначала команда Сергея Семака сыграла вничью 1:1 с «Лионом» в гостях, затем дома со счетом 3:1 переиграла «Бенфику», обозначив претензии на выход в плей-офф. Тем не менее, в двух матчах с «Лейпцигом» чемпион России не сумел взять ни одного очка, переместившись на третье место в таблице с отставанием в три балла от «Лиона».

В Премьер-Лиге дела у «Зенита» идут куда удачнее – после 17 туров он лидирует в таблице. От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» «сине-бело-голубые» отрываются уже на пять баллов, что позволяет им всерьез рассчитывать на сохранение титула. В последнем туре «Зенит» со счетом 2:1 переиграл «Рубин», продлив серию без поражений в чемпионате до шести матчей.

Лион

«Лион» далеко не идеально проводит групповой этап Лиги Чемпионов, но при этом команда Руди Гарсии находится на втором месте в группе. В активе «ткачей» есть семь баллов и лидеру «Лейпцигу» они проигрывают два очка, но имеют три балла преимущества над третьим «Зенитом», которые вполне можно назвать комфортным гандикапом.

Гораздо сложнее положение «Лиона» в чемпионате Франции – пока он лишь девятый в таблице. От зоны Лиги Чемпионов «ткачи» отстали уже на пять очков, отыграть которые будет весьма непросто. В последнем туре «Лион» не без труда взял три очка в игре с «Ниццей» - победа 2:1 стала уже третьей в последних четырех матчах.

Статистика

Трижды команды встречались в рамках Лиги Чемпионов и ни в одном из этих матчей «Зенит» не проигрывал – две победы и ничья

В этом сезоне «Зенит» сыграл 10 матчей на своем поле во всех турнирах и только в одном из них потерпел поражение, выиграл при этом шесть встреч

В четырех последних выездных матчах «Лион» потерпел три поражения

В каждом из трех последних выездных матчей «Лион» пропускал более одного гола

Прогноз

«Зенит» ничего не смог противопоставить «Лейпцигу» в двух поединках с ним, поэтому права на ошибку у команды Семака больше нет. Сегодня чемпиону России нужна только победа, такой результат позволит ему переместиться на второе место в группе, именно на такой исход хозяева и будут делать основную ставку.

«Лион» в домашнем матче с большим трудом взял одно очко, проблем в обороне у «ткачей» по-прежнему предостаточно, да и в гостях они побеждают только по большим праздникам, поэтому фаворитом смело можно выделить хозяев.

Источник: www.vseprosport.ru