«Краснодар» — «Базель»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:18

Краснодар

«Краснодар» ужасно стартовал в групповом этапе Лиги Европы – команда Мурада Мусаева получила пять голов в свои ворота от «Базеля» в Швейцарии, не сумев ответить сопернику даже голом престижа. На этом неудачи «быков» нет закончились – во втором туре они проиграли 1:2 «Хетафе» не своем поле, окончательно утвердившись в качестве главного аутсайдера квартета.

Однако, вопреки всем прогнозам, «Краснодар» вернулся в гонку за плей-офф – в Турции «быки» сумели обыграть со счетом 2:0 «Трабзонспор», добыв первую победу на турнире. Развить успех коллектив Мусаева сумел и на своем поле – победа 3:1 над турками вернула «Краснодар» в гонку за плей-офф – от второго «Хетафе» он отстает только за счет дополнительных показателей.

Базель

«Базель» полностью оправдал прогнозы болельщиков в Лиге Европы – после четырех туров команда Марселя Коллера лидирует в группе. Победа 2:1 над «Хетафе» в прошлом туре обеспечила швейцарцам путевку в плей-офф – испанцы отдалились на расстояние четырех очков, столько же лидеру проигрывает и «Краснодар».

В чемпионате Швейцарии «Базель» не столь убедителен – после 15 туров он второй в таблице. Лидеру «Янг Бойз» клуб проигрывает четыре балла, третий «Санкт-Галлен» отстает всего на одно очко. В последнем туре «Базель» проиграл в гостях «Серветту» со счетом 0:2, потерпев уже второе поражение в трех последних выездных матчах.

Статистика

Ни в одном из восьми последних матчей во всех турнирах «Краснодар» не проигрывал – четыре победы и четыре ничьи

Только в одном из четырех последних домашних матчей «Краснодар» забивал менее двух голов

В трех последних выездных матчах «Базель» потерпел два поражения

Прогноз

«Краснодар» вернулся в гонку за второй путевкой в плей-офф и сегодня наверняка будет делать ставку только на победу – «Базель» уже обеспечил себе выход из группы и с мотивацией у него могут возникнуть проблемы. «Быки» серьезно прибавили в последнее время и не проигрывают уже в восьми поединках кряду, дома они играют очень результативно и оставить «Базель» ни с чем вполне способны.

На наш взгляд, шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Краснодара». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru