«Зенит» — «Спартак»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:56

Зенит

«Зенит» очень мощно проводит сезон и пока полностью оправдывает прогнозы болельщиков – после 17 туров команда Сергея Семака единолично возглавляет таблицу. От второго «Локомотива» питерский клуб оторвался уже на пять баллов, ЦСКА и «Краснодар» опережает уже на шесть очков, которые уже можно назвать солидным преимуществом.

На этой неделе «Зенит» дома принимал «Лион» в рамках Лиги Чемпионов и добыл нужный результат. Несмотря на яростное сопротивление «ткачей», три очка достались «сине-бело-голубым» - точные удары Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева принесли «Зениту» победу 2:0, которая оставляет ему неплохие шансы на выход из группы.

Спартак

Для «Спартака» первый круг чемпионата превратился в настоящее фиаско – долгое время он находился в нижней части таблицы, но с приходом Доменико Тедеско сумел прибавить и сейчас уже занимает шестое место. Тем не менее, перспективы у «красно-белых» не самые радужные – от пятого «Ростова» они уже отстали на восемь баллов, отыграть которые будет крайне непросто.

В последнем туре «Спартак» гостил в Екатеринбурге и не сумел обыграть «Урал». «Красно-белые» выглядели вполне достойно и имели массу голевых моментов, но воплотить их в забитые голы не смогли, расписав с соперником нулевую ничью. Таким образом «Спартак» не проиграл во втором матче кряду в Премьер-Лиге, что перед важнейшим матчем с «Зенитом» наверняка придает команде оптимизма.

Статистика

Ни в одном из семи последних домашних матчей в рамках Премьер-Лиги «Зенит» не проигрывал «Спартаку» - пять побед и две ничьи

В этом сезоне «Зенит» в чемпионате на своем поле еще не проигрывал – четыре победы и три ничьи

В каждом из последних двух матчей «Зенит» забивал по два гола

Только в одном из четырех последних выездных матчей «Спартак» не сумел забить

Прогноз

«Зенит» находится в данный момент в отличной форме и абсолютно заслуженно занимает первую строчку, главным козырем «сине-бело-голубых» является стабильность – даже в тех поединках, где соперник играет лучше, чемпион России находит его слабое место и берет свои очки. Матч с «Лионом» явно забрал много сил у «Зенита», но «Спартаку» вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение.

«Красно-белые» серьезно уступают «Зениту» по всем показателям на сегодняшний день и на очки им вряд ли стоит рассчитывать, но огорчить хозяев голом они определенно способны.

На наш взгляд, гости дадут бой, но выиграть не смогут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Зенит» не проиграет + тотал больше (2.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.00

Источник: www.vseprosport.ru