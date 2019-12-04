«Ливерпуль» – «Эвертон»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:40

Ливерпуль

К ближайшему мерсисайдскому дерби «Ливерпуль» подходит на волне успехов. В минувшем туре АПЛ команда добыла очередную победу. «Красные» играли в гостях против «Брайтона» и были сильнее – 2:1.

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала уже тринадцатой за 14 туров чемпионата. Единственным матчем, в котором «Ливерпуль» потерял очки, стала гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед», завершившаяся вничью 1:1.

В турнирном плане позиция лидера выглядит незыблемой. «Ливерпуль» уверенно разместился на первом месте и опережает ближайшего преследователя в лице «Лестера» уже на восемь очков.

Из-за дисквалификации матч пропустит Алиссон Бекер. В лазарете команды находятся Фабиньо, Жоэль Матип и Натаниэл Клайн.

Эвертон

«Ириски» в минувшем туре были близки к тому, чтобы оставить набравший ход «Лестер». Однако, забив первыми гол, команда не смогла зацепиться даже за ничью, пропустив решающий мяч на последних минутах матча.

После поражения «Эвертон» опустился в турнирной таблице на 17-е место, опережая зону аутсайдеров всего на два очка. Времени для исправления ситуации Марку Силве отвели немного. Вполне может так случиться, что в случае неудачи в этом матче карьера в ливерпульском клубе для него закончится.

По игре на выезде «Эвертон» - одна из самых слабых команд в АПЛ . В семи гостевых матчах «ириски» смогли заработать только четыре очка.

Травмированы в команде Шеймус Коулман, Андре Гомеш и Жан-Филипп Гбамен. Под вопросом Тео Уолкотт, Фабиан Делф и Бени Бэнингайм.

Статистика

В чемпионате «Ливерпуль» выиграл 22 из 23 последних поединков.

В родных стенах «Ливерпуль» выиграл все семь поединков в нынешнем чемпионате.

Во всех семи домашних матчах «Ливерпуля» в АПЛ сыграли прогнозы «обе забьют» и «тотал больше 2.5».

сыграли прогнозы «обе забьют» и «тотал больше 2.5». «Эвертон» проиграл на выезде в рамках чемпионата пять из шести последних матчей.

В четырех из шести этих поединков «ириски» пропускали как минимум дважды.

«Ливерпуль» обыгрывал «Эвертон» дома в пяти из шести предыдущих очных матчей.

Прогноз

Для «Эвертона» сейчас непростая ситуация. Очки команде нужно набирать в срочном порядке, но вот качество игры вызывает много вопросов. Марку Силве никак не удается вывести «ирисок» из кризиса. Сложно будет рассчитывать на удачный исход гостям и в этом матче. Не видно, за счет чего «Эвертон» сможет остановить атаку «Ливерпуля».

Наш прогноз – победа Ливерпуля с форой (-1.5) за 2.21 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru