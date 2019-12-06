«Интер» — «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:06

Интер М

«Интер» на очень высоком уровне проводит сезон и является в данный момент одним из главных претендентов на скудетто. После 14 туров «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу с 37 очками в активе, опережая второй «Ювентус» на один балл, а третий «Лацио» уже на семь очков, которые уже можно назвать серьезным гандикапом.

В последнем туре «Интер» оправдал прогнозы болельщиков и очень легко обыграл СПАЛ на своем поле со счетом 2:1 – получив преимущество в два гола уже по итогам первых 45 минут, «нерадзурри» позволили сопернику провести мяч престижа во втором тайме. Эта победа стала для команды Антонио Конте пятой кряду, а в целом серия без поражений в чемпионате составляет семь поединков.

Рома

«Рома» ставку на чемпионство в этом сезоне не делает – команда Паулу Фонсеки стремиться попасть в Лигу Чемпионов, но пока даже эта цель для нее не достижима. Пока «волки» находятся на пятом месте в таблице с 28 очками в активе – от четвертого «Кальяри» они отстают только за счет дополнительных показателей, шестую «Аталанту» опережают на три балла.

В последнем туре «Рома» добыла минимальную и очень непростую победу над «Вероной» - соперник оказал яростное сопротивление, но уступил 1:3 на своем поле. Таким образом римлянам удалось добыть вторую победу кряду, что и позволило им сохранить три очка преимущества над «Аталантой», которая также рассчитывает подняться в первую четверку.

Статистика

Ни в одном из четырех последних матчей «Интер» не проигрывал «Роме» - победа и три ничьи

В каждом из семи последних матчей команды обменивались голами

В каждом из четырех последних домашних матчей «Интер» забивал по два гола

В двух последних выездных матчах «Рома» забила шесть голов

Прогноз

«Интер» вышел в прошлом туре на первую строчку в таблице, которую наверняка постарается сегодня сохранить. В последних матчах «нерадзурри» выглядят великолепно и безусловно сегодня являются фаворитом встречи – у «Ромы» достаточно проблем в обороне, да и в целом «Интер» имеет на сегодняшний день огромное преимущество в классе над «волками».

Тем не менее, под руководством Паулу Фонсеки «Рома» показывает яркий атакующий футбол и без боя очки отдавать явно не станет, поэтому есть смысл рассчитывать на результативный поединок.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. Такой исход в 1хСтавке предлагается с коэффициентом 1.69

Источник: www.vseprosport.ru