«Лацио» — «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:57

Лацио

«Лацио» на очень высоком уровне проводит сезон – команда Симоне Индзаги располагается в данный момент на третьем месте в таблице. В 14 матчах «орлы» набрали 30 очков, что на шесть баллов меньше, чем у второго «Ювентуса», и на семь – чем у лидера «Интера». Тем не менее, «Кальяри» и «Рома» находятся на расстоянии двух очков, не позволяя «Лацио» расслабиться.

В последнем туре римляне не имели никаких проблем в поединке с «Удинезе» - уже к концу первого тайма в воротах «зебр» побывало три гола. В итоге матч так и закончился победой «Лацио» со счетом 3:0, которая стала для него шестой кряду. Отметившийся дублем в этом матче Чиро Иммобиле закрепился на первой строчке в таблице бомбардиров турнира с 17 голами.

Ювентус

«Ювентус» в первом круге чемпионата столкнулся с яростным сопротивлением «Интера», который также делает ставку на чемпионство. Пока конкуренцию «нерадзурри» команда Маурицио Сарри проигрывает – чемпион Италии в таблице второй. Тем не менее, отставание составляет всего один балл, ликвидировать его можно уже сегодня.

Потерял лидерство, вопреки всем прогнозам, «Ювентус» в прошлом туре – на своем поле он не смог переиграть «Сассуоло». Несмотря на то, что именно «старая синьора» открыла счет, «нероверди» сдаваться даже не подумали, ответив фавориту двумя мячами. Сравнять счет в итоге «Юве» удалось, но на большее его уже не хватило – ничья 2:2 продлила серию команды без поражений до 19 матчей во всех турнирах.

Статистика

«Лацио» проиграл три последних матча «Ювентусу»

В последний раз на своем поле «Лацио» обыгрывал «Ювентус» в рамках Серии А в 2003 году, проиграв при этом 11 раз на «Олимпико» и лишь трижды сыграв вничью

Ни в одном из 19 матчей этого сезона во всех турнирах «Ювентус» не проигрывал – 15 побед и четыре ничьи

Прогноз

В прошлом туре «Ювентус» потерял очки и пропустил вперед «Интер», что наверняка постарается исправить сегодня. Несмотря на всю отвагу «Лацио» в этом сезоне, фаворитом «орлов» назвать нельзя – в классе чемпион Италии имеет серьезное превосходство, да и проваливается крайне редко, находя выход из самых непростых ситуаций – недавний матч с «Аталантой» ярко об этом свидетельствует.

«Ювентус» находится в отличной форме, он мотивирован и явно будет делать ставку только на победу, помешать этому «Лацио» вряд ли сможет.

По нашему мнению, у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Ювентус». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru