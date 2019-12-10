«Бенфика» — «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:13

Бенфика

«Бенфика» очень слабо стартовала в Лиге Чемпионов - в первых двух турах команда Бруну Лаже не сумела взять ни одного очка. Тем не менее, в третьем туре «орлы» одержали победу 2:1 над «Лионом», которая пока остается для них единственной. К последнему туру «Бенфика» подходит на последнем месте с четырьмя очками, но шансы на плей-офф еще имеет, учитывая три балла отставания от «Зенита».

В чемпионате Португалии «орлы» не знают себе равных – после 13 туров они лидируют в таблице. От второго «Порту» «орлы» уже оторвались на пять баллов, но при этом главный конкурент в борьбе за чемпионство еще имеет матч в запасе. В последнем туре «Бенфика» оправдала прогнозы болельщиков и разгромила со счетом 4:1 «Боавишту», добыв 10-ю победу кряду в чемпионате.

Зенит

«Зенит» вполне достойно проводит групповой этап Лиги Чемпионов – команда Сергея Семака в данный момент вторая в квартете. Тем не менее, расслабиться в последнем туре чемпион России позволить себе не может – в его активе семь баллов, столько же имеет и третий «Лион», четвертая «Бенфика» находится на расстоянии трех баллов, что обязывает гостей играть только на победу.

В российской Премьер-Лиге «Зенит» также вполне успешен – по итогам 19 туров он лидирует в таблице. От ближайшего преследователя в лице «Краснодара» питерский клуб отрывается уже на десять баллов, что оставляет ему приличные шансы на сохранение титула. В последнем туре «Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Динамо», добыв четвертую победу кряду в чемпионате.

Статистика

В первом круге «Зенит» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1

Никому, кроме «Лейпцига», «Зенит» в группе не проигрывал

В пяти матчах группового этапа «Бенфика» сумела добыть всего одну победу

В пяти матчах Лиги Чемпионов «Бенфика» пропустила 11 голов – это худший показатель в квартете

Прогноз

«Зенит» в последнем утре уверенно разобрался с «Лионом» на своем поле, оставив себе шансы на плей-офф.. Учитывая, что «Лион» дома будет принимать не имеющий мотивации «Лейпциг», чемпион России наверняка сегодня будет настраиваться только на победу – только такой результат может вывести его из группы.

«Бенфика» находится в хорошей форме, но преимущества в классе над «Зенитом» она не имеет, более того – в России она безнадежно уступила сопернику, да и в целом проводит не лучший сезон в Лиге Чемпионов, сумев победить лишь раз благодаря дикой ошибке вратаря «Лиона».

Мы считаем, что выиграть хозяева не смогут. Прогноз – «Зенит» не проиграет. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru