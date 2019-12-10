КОГО МЫ СКОРО УВИДИМ В РПЛ

вчера, 13:41

Краткая История

<Велес> был основан в 2016 году,на базе футбольной школы <Савёловская>, с целью популяризации и развития футбола в России.Клуб частный,финансируется за счёт средтсв учредителей.

В 2016 году принял участие в Первенстве России среди любительских футбольных клубов(3 дивизион) в зоне «Москва» (МРО Центр), занял 2-е место.

В сезоне 17/18 клуб получил право выступать во Первенстве ПФЛ (группа «Запад»). Занял 4-е место. Сначала домашие игры команда проводила на стадионе «Автомобилист» на Вятской улице, 41. Затем домашним стадионом стал «Спартаковец». В сезоне 18/19 занял 3-е место. В кубке России за этот период сыграл 2 матча и оба проиграл (вылетал на первой же стадии). В сезоне-2019/20 дошёл до 1/32 финала в кубке России, где уступил московскому «Торпедо» в серии послематчевых пенальти.

С сезона 2017 ,Молодёжная команда клуба с («Велес»-м) играет в первенстве III дивизиона в зоне «Москва», в 2018 году перешла под эгиду ДЮСШ №75 «Савёловская» и в сезоне 2018 выступает под названием СШ №75. Домашний стадион — «Автомобилист».

Стадион

Пока что команда играет матчи на стадионе <Спартаковец> вмещающим 5100 зрителей.Не исключено что в случае выхода команды в РПЛ в будущем появится свой стадион с критериями под Премьер Лигу.

РУКОВОДСТВО

ЕВГЕНИЙ

ВИКТОРОВИЧ

ШИЛЕНКОВ

ТОП-3 коммерческих директоров в финансовом секторе по версии Ассоциации менеджеров России, выпускник футбольной школы «Кунцево-Юность Москвы», капитан любительской футбольной команды «Велес Капитал» — одной из старейших инвестиционных компаний России.

Состав

Из игроков <Велеса> Премьер лигу застал разве что бывший игрок тульского <Арсенала> Дмитрий Стародуб.Есть футболисты которые воспитывались в академиях наших грандов,например Павел Котов воспитанник < ЦСКА >,а Сейт-Даут Гаракоев московского <Локомотива>.Остальные же имеют опыт выступлений за клубы ФНЛ И ПФЛ .

Премьер Лига не за горами

Действительно с появлением большего числа частных клубов в нашей стране,стало куда приятней глазу смотреть на наш футбол.Не сказать чтобы легко играется <Велесу> в зоне ,,Запад ПФЛ ,ведь там идёт борьба с <Долгопрудным> за путёвку в ФНЛ .Но что то мне подсказывает что этот клуб уверенно повторит путь своих старших братьев <<Краснодара>> и <<Уфы>> и через пару-тройку сезонов окажется таки в РПЛ ,ведь для этого всё вроде бы есть.Средтсва учредителей,амбициозный проект и люди которые видно что всем сердцем радеют за идею. Ha сайте клуба чётко обозначено выйти в Премьер Лигу не позже 2026 года,но такому клубу с лихвой можно сделать это куда раньше.