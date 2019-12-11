«Атлетико» — «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:09

Атлетико

«Атлетико» выдал мощный старт группового этапа – команда Диего Симеоне в первом туре спасла ничью 2:2 в поединке с «Ювентусом», отыграв два гола у соперника, затем обыграла «Локомотив» (2:0) и «Байер» (1:0). Однако, два последних тура у «матрасников» явно не получились – сначала в Германии, вопреки всем прогнозам, случилось поражение 1:2 от «Байера», затем в Италии 0:1 был сильнее «Ювентус».

Таким образом перед последним туром «Атлетико» находится на втором месте в таблице с семью очками, но опережает «Байер» только на один балл, что лишает хозяев права на ошибку. Перед поединком Лиги Чемпионов «матсрасники» расписали нулевую ничью в гостях с «Вильярреалом», продлив серию без побед до четырех матчей.

Локомотив

«Локомотив» стартовал в Лиге Чемпионов выездной победой 2:1 над «Байером», но в итоге успех развить не сумел. В следующих четырех матчах команда Юрия Семина не сумела взять ни одного очка, утратив шансы даже на третью строчку перед последним туром. Тем не менее, игру «железнодорожники» показали вполне достойную, особенно это касается поединков с «Ювентусом», но везения не хватило.

Не лучшим образом «Локомотив» провел последние туры перед зимней паузой в Премьер-Лиге, опустившись на пятое место в таблице. Этому поспособствовали два поражения кряду от «Динамо» (1:2) и «Арсенала» (0:4), из-за которых отставание от лидера «Зенита» возросло до 11 баллов, что практически положило конец ставке на чемпионство.

Статистика

Ни в одном из четырех последних матчей «Атлетико» не побеждал – два поражения и две ничьи

Ни в одном из трех последних матчей «Атлетико» не забивал

«Локомотив» потерпел уже четыре поражения в Лиге Чемпионов, но не одно из них не было крупным

Прогноз

«Атлетико», проиграв два матча кряду, поставил себя в очень непростое положение – ошибка в поединке с «Локомотивом» может стоить клубу путевки в плей-офф. Однако, такой расклад кажется маловероятным – «Локомотив» уже не имеет турнирной мотивации, да и как показал матч первого круга, «матрасники» имеют серьезное превосходство в классе над вице-чемпионом России.

Однако, без боя гости явно сдаваться не будут – у «Атлетико» есть серьезные проблемы с реализацией, а обороняться «железнодорожники» умеют, поэтому разгром вряд ли случится.

Мы считаем, что гости сумеют избежать разгрома. Прогноз – азиатская фора (+2) на «Локомотив». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru