Снова и вновь. Коррупционные скандалы в футболе

вчера, 21:00

Пришли немец, украинец и россиянин на футбольный стадион... Нет, это не начало анекдота, а детектив на «Соккер.ру».

ЧМ -2006. Кайзер Франц замешан в скандале?

Беккенбауэр мечтал опередить ЮАР на выборах страны-хозяйки ЧМ -2006. Легендарный Франц взял у тогдашнего главы «Адидас» Робера Луи-Дрейфуса (из известного клана миллиардеров) в долг 6.7 млн евро. Перевел деньги в Катар на счет компании Мохаммеда бин Хаммама. Этот бывший функционер ФИФА пожизненно отстранен от футбола.

Затем Немецкий Футбольный Союз перевел именно 6.7 миллионов на счет ФИФА , а те вернули деньги Дрейфусу. Схема запутанная, и немецкий суд раскопал дело слишком поздно – истек срок давности за коррупцию. Но Германия победила ЮАР в финале выборов со счетом 12:11, бин Хаммам голосовал за немцев, а экс-глава немецкого футбола заявлял – по его данным, катарец привел еще двух голосующих.

Немцы смогли пришить своим чиновникам только дело о неуплате налогов, но фигуранты все отрицают. А теперь денежный след взяла прокуратура Швейцарии – обвинила тех же функционеров, спешат в суд до апреля 2020. Беккенбауэра пока не трогают из-за состоянии здоровья, но дело о мошенничестве не закрыли. Фанаты часов и шоколада могут вынести приговоры, ведь объяснить назначение суммы в 6.7 млн евро немцы толком не смогли.

ЧМ -2010. Африканцы очень дорого заплатили?

Буквально дорого, ведь представители ФИФА заработали на ЧМ в Африке около 800 миллионов, а хозяева понесли убытки более чем в четыре миллиарда евро. В ЮАР обвиняют местных чиновников в «распилах», а международная коррупция в этом случае зафиксирована, ведь проследили, куда и кому были перечислены деньги, и как их тратили. Еще и детьми прикрылись!

Сначала Блаттер отшил совместную заявку Туниса и Ливии. Затем прокатили Египет. В итоге ЮАР выиграл у Марокко со счетом 14:10. Расследование ВВС утверждает, что три голоса обошлись победителю в 10 млн евро. В ЮАР сам перевод подтверждают, но не его цель. Средства контролировал глава КОНКАКАФ Джек Уорнер (Тринидад и Тобаго), а деньги представили как помощь от Африки карибским братьям. Будь жив Боб Марли, написал бы об этом песню.

Евро-2012. Черная икра и одесское обаяние?

Ключевые чиновники УЕФА много лет подряд получают на дни рождения пакеты с приятными подарками и черной икрой. Даже когда отказываются – курьеры приносят и оставляют. А в этом году глава немецкого футбола Гриндель ушел в отставку после двух скандалов, в одном из которых фигурировали подаренные ему часы за 6 тысяч евро, не отраженные в декларации. Автором «очень личного» презента был одессит по месту рождения и бывший вице-президента УЕФА – Григорий Суркис.

Украинский футбольный функционер смог на выборах хозяев Евро-2012 переиграть Платини – молодого президента УЕФА . Мишель сильно топил за Италию, родину предков. А Суркис еще и не голосовал за Платини как президента, остался верен Юханссону. Польшу и Украину считали аутсайдером, заявка в первом раунде пришла третьей, уступив Венгрии-Хорватии и Италии. Но в финале выиграли у любимцев Платини со счетом 8:4. Спустя время злой киприот клеветал, что четверо голосующих нашли на дороге 9.15 млн евро, но его вежливо попросили извиниться.

ЧМ -2014. Протесты не спасли бразильский бюджет?

Зачем чиновникам проводить дома крупные убыточные турниры? В основном из-за бюджетов. Когда в руках миллиарды, если правильно покрутить – можно получить удовольствие, построив стадионы, аэропорты и так далее. Но бедный бразильский народ раскусил политиков – накануне ЧМ -14 были жесткие протесты против турнира, ведь 10 миллиардов евро – огромные деньги для страны с фавелами.

Поскольку теперь бразильцы выбрали очень странного президента (ультраправый по кличке «Тропичейский Трамп»), то бывшие власти могут получить обвинения. После арестов чиновников ФИФА по линии ФБР , в том числе, бывшего главы бразильского футбола, в сенате вели дело о коррупции, связанной с ЧМ -2014, и курировал его Ромарио. Здесь внутренняя коррупция, а вот право на турнир Бразилия получила без выборов – Блаттер довольствовался голосами Южной Америки в свою пользу.

ЧМ -2018 и ЧМ -2022. Знания помогли Катару и России?

Поскольку хозяев двух турниров определили в один день, то рассмотрим мундиали вместе. По Катару собрана база документов. Обвинители утверждают, что речь о 880 млн долларов, переводы в ФИФА сделаны до и после голосования (победа над США со счетом 14:8), расследование ведет швейцарская полиция.

А по российскому случаю совсем мало конкретики, что является хорошими новостями, хватит правленой базы WADA для стыда. Даже отчет с упоминанием якобы признания совсем не касается футбола, но шпионы фиксируют все, что записали. Допускают, что крупный чиновник ФИФА встретился с неким олигархом, после чего проголосовал «фром хиз харт», и других надоумил.

Также был слив документа, где упомянуты голосующие и их особенности. Японец, похоже, честный малый. А по остальным пусть разбираются следователи, особенно по киприоту. Что ж, Россия и Катар не избежали тех же обвинений, что Германия или Польша с Украиной. Но заявка хозяев ЧМ -18 подавалась позже и под присмотром опытных Суркиса и Колоскова. Вряд ли найдут предмет для разбирательств.

Когда традиции футбольных выборов изменят?

В США не делают отчет по выборам ЧМ -2018, есть дела важнее – импичмент. И швейцарцы копают под немцев. Британская разведка услышала разговор двух российских топ-чиновников, поделилась знаниями. Но всегда можно сказать, что политики просто шутили, даже если опубликуют запись.

Самих расследований не будет. Даже немцы отправили всех в отставку, но никого не посадили, и суд прошел вяло. А вот факт, что почти все ключевые чиновников ФИФА имени Блаттера получили по шапке в судах во время большой чистки в организации, намекает, что верить на слово никому из них нельзя.

Например, глава оргкомитета ЧМ -18 приводил Беккенбауэра и Платини в качестве очень честных. Проблема лишь в том, что Франц ждет суда о мошенничестве, а Мишель недавно отбыл дисквалификацию после коррупционного скандала. ФИФА требует у него 2 млн швейцарских франков. Поляна была токсичной задолго до выхода на нее Катара и России.

Жаль, если на простых выборах – где стоит оценивать бюджеты, инфраструктуру, логистику и требовать от хозяев экономических расчетов, чтобы не страдали жители стран-хозяев, некоторые (не все!) чиновники ФИФА и УЕФА действовали ради наживы. Впрочем, раз замешаны не миллионы, а миллиарды на организацию самих турниров, исход понятен.

Никого серьезно не накажут ни в одной из стран. Все отрицают вину, все используют презумпцию. В одних делах не хватит доказательств. В других – истечет срок давности. У отдельных фигурантов дипломатический иммунитет, их нельзя задерживать, допрашивать или судить. Наказали и еще накажут только старых чиновников ФИФА . И скорее из-за наглости.