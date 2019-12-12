«Хетафе» — «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 17:11

Хетафе

«Хетафе» выдал великолепный старт группового этапа Лиги Европы – команда Хосеа Бордаласа в первых двух турах взяла шесть очков, обыграв «Трабзонспор» (1:0) и «Краснодар» (2:1). Тем не менее, в двух поединках с «Базелем» синие не сумели взять ни одного очка, подарив швейцарцам путевку в плей-офф. Тем не менее, в последнем туре «Хетафе» со счетом 1:0 обыграл «Трабзонспор» и остался в гонке за плей-офф.

В чемпионате Испании у «синих» дела идут великолепно – после 16 туров они занимают пятую строчку в таблице. От зоны Лиги Чемпионов «Хетафе» отстает только за счет дополнительных показателей, но имеет серьезную конкуренцию со стороны «Атлетика», «Валенсии» и «Атлетико», которые также рвутся в первую четверку.

Краснодар

«Краснодар» на старте группового этапа Лиги Европы провалился – команда Мурада Мусаева сходу была разгромлена 0:5 «Базелем», а затем еще дома со счетом 1:2 проиграла «Хетафе». Когда, казалось бы, все шансы на выход из группы были потеряны, «быки» сумели прибавить – в двух поединках с «Трабзонспором» они взяли шесть очков, затем в последнем туре 1:0 обыграли «Базель».

В Премьер-Лиге «Краснодар» ушел на зимний перерыв вторым в таблице - в большей степени этому поспособствовали ошибки конкурентов, чем мощная игра «быков». Отставание от «Зенита» составляет 10 баллов, так что ставку на золото «Краснодар» уже вряд ли делает, гораздо важнее ему сохранить место в тройке и получить билет в Лигу Чемпионов.

Статистика

В первом круге «Хетафе» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1

«Хетафе» в Лиге Европы добыл три победы, но все они были минимальными

Ни в одном из 11 последних матчей «Краснодар» не проигрывал – пять побед и шесть ничьих

В каждом из четырех последних выездных матчей «Краснодар» забивал

Прогноз

«Хетафе», вопреки всем прогнозам, проиграл борьбу за лидерство «Базелю» и поставил себя в очень сложное положение – неудача в сегодняшнем поединке выбьет «синих» из турнира. Ничья оставит хозяев на второй строчке, так что наверняка они сделают ставку на оборону и постараются разбить атакующую игру соперника, в целом так «синие» играют практически в каждом матче.

Для «Краснодара» в этом поединке задача одна – выходить и побеждать. Очевидно, что сделать это будет крайне непросто, но в атаке у «быков» имеются весьма качественные исполнители и максимум усилий для победы они наверняка приложат, тем более, что в обороне хозяева далеко не безгрешны.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Краснодара» больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.50

Второй нашей ставкой будет азиатская фора (+1) на «Краснодар». Такое пари можно разместить за 1.60

Источник: www.vseprosport.ru