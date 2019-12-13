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Символическая сборная «Милана» всех времён

вчера, 22:17
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Пирло Андреа
Пирло Андреа
Полузащитник
Мальдини Паоло
Мальдини Паоло
Защитник
Шевченко Андрей
Шевченко Андрей
Нападающий

Сегодня у великого итальянского клуба юбилей — 120 лет со дня основания. «Соккер.ру» в подарок собрал из бывших «россонери» команду, от которой захватывает дух. 

Намеренно подчеркиваем, что сборная «Милана» всех времен собрана из бывших футболистов, потому что у клуба со славным прошлым серое настоящее, и никому из действующих игроков даже понюхать мяч в такой команде не дали бы. За основу возьмем схему 4-4-2 с ромбом в полузащите. Готовы к передозировке легендарностью? Тогда вперед! 

Вратарь

Дида (Бразилия)

Не самая сильная линия в этой блестящей команде, но так вышло, что великие итальянские вратари играли не за «Милан», а Лоренцо Буффон, Себа Росси, Фабио Кудичини хоть и оставили след в сердцах «россонери», не относятся к плеяде гениальных стражей ворот по мировым меркам. У Диды был период, когда он входил в число лучших голкиперов планеты, даже номинировался на «Золотой мяч», а «Милан» с бразильцем в воротах выиграл два Кубка чемпионов, причем в 2003 году Дида в послематчевой серии взял три пенальти от футболистов «Ювентуса». 

Альтернативные вратари: Лоренцо Буффон, Себастьяно Росси. 

Защитники

Мауро Тассотти (Италия)

А вот в обороне у «Милана» всех времен феноменальные личности и невероятная конкуренция. Место на правом фланге получает уроженец Рима Мауро Тассотти, который пришел в «Милан» 20-летним пацаном после пары сезонов в «Лацио» и играл до 37-ми, став обладателем пяти Скудетто и трех Кубков чемпионов. Тассотти — типично итальянский защитник: надежный, рассудительный, цепкий. Старой формации, без дриблинга и ярких подключений в атаку, поэтому за 17 лет в «Милане» сыграл 583 матча и забил только 10 мячей. Миланскую оборону Тассотти — Барези — Костакурта — Мальдини часто называют лучшей защитной линией в мировом футболе. 

Алессандро Неста (Италия)

В обозначенной четверке мы сделаем всего одну замену: Сандро Неста вместо тезки Костакурты. Билли был великолепен, однако Неста — гений обороны, один из лучших защитников XXI века, остававшийся всегда таким мудрым и элегантным, несмотря на разрушительный характер своей работы. Алессандро поделил свою карьеру между «Лацио» и «Миланом», травмы не обходили его стороной, но мне трудно представить «идеальную» команду «Милана» всех времен без идеального защитника Несты. 

Франко Барези (Италия)

Всю жизнь провел в красно-черной футболке, 20 лет и 719 матчей (больше только у Паоло Мальдини), именно Барези тифози «Милана» считают образцом капитана и «россонери». Если Неста был самой элегантностью и все делал правильно и плавно, то Барези отличался взрывным стилем игры, он задал тренд «выпрыгиванию» из линии обороны за отборами в центр поля, где создавал выгодные для команды перегрузы на отдельных участках. С резким и резвым Франко всегда нужно было держать ухо востро, а сам Барези на протяжении 15 лет держал у себя капитанскую повязку. 

Паоло Мальдини (Италия)

На протяжении большей части своей удивительной 25-летней карьеры в «Милане» Паоло был левым защитником, хотя и в центре поля часто играл, особенно в зрелом возрасте. Те, кто далек от итальянского футбола, удивятся, что фанаты «россонери» в контрах с Мальдини, в прощальном матче величайшего игрока в истории «Милана» они напутствовали Паоло следующей фразой: «Спасибо, капитан. На поле ты всегда был чемпионом, но ты забыл об уважении к тем, кто тебя обогатил». Продолжением этого обращения стала надпись «Есть только один КАПИТАН», сопровожденная огромной футболкой Франко Барези. Какими бы ни были отношения между Мальдини и «Курвой Сюд», это не умаляет заслуг Паоло-футболиста перед «Миланом». 

Альтернативные защитники: Кафу, Чезаре Мальдини, Джованни Трапаттони, Алессандро Костакурта. 

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия)

Пирло займет позицию «реджисты» - идеальная роль для архитектора игры такого масштаба, на эту позицию Андреа отправил Карло Анчелотти. Это судьбоносное решение для карьеры Пирло и одна из лучших находок культового тренера «Милана». Андреа провел в красно-черной футболке 10 лет, сыграл четыре сотни матчей и дирижировал в поле всеми значимыми победами «россонери» в первое десятилетие XXI века. 

Нильс Лидхольм (Швеция)

Участник знаменитого шведского трио Гре-Но-Ли (Грен — Нордаль — Лидхольм), которое разрывало соперников «Милана» в середине прошлого века. Лидхольм был блестящим скоростным дриблером и обладал изумительным по точности пасом. Согласно легенде, Лидхольм больше двух лет не ошибался в передачах, выступая за «Милан», а когда все-таки допустил оплошность, публика на «Сан-Сиро» устроила ему стоячую овацию. Нильс провел в составе «россонери» 394 матча и забил 89 голов. 

Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

Будет преступлением оставить среднюю линию «Милана» без голландца, и если любители старшего поколения могут включить в основу Райкарда или Гуллита, я оставлю свой выбор на Зеедорфе, чью игру наблюдал неоднократно. Кларенс отыграл за «Милан» 10 лет, он является главным гвардейцем клуба среди легионеров и символом больших побед. Зеедорф — вообще уникум, ведь никто, кроме него, не выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными командами. 

Джанни Ривера (Италия)

Ривера — это простой выбор. «Миланиста» до мозга костей, обладатель «Золотого мяча» и двух Кубков чемпионов, Джанни выступал за «россонери» на протяжении почти 20 лет и создавал магию на футбольном поле, причем не только в «Милане», но и в сборной Италии, с которой выиграл Евро и дошел до финала чемпионата мира. Сам Пеле называл Риверу одним из величайших футболистов планеты.  

Альтернативные полузащитники: Деметрио Альбертини, Рууд Гуллит, Франк Райкард, Кака. 

Нападающие

Марко ван Бастен (Нидерланды)

При всем безмерном уважении к Гуннару Нордалю и его результативности, а швед с 221 голом является лучшим бомбардиром «Милана» в истории, в основу попадают два форварда из современной футбольной эпохи. Ван Бастен к 29-ти годам, когда вынужден был завершить карьеру из-за хронических проблем с лодыжкой, успел выиграть три Скудетто, два Кубка чемпионов и три «Золотых мяча». За шесть лет в «Милане» Марко забил 124 гола, и вряд ли остановился бы на этом числе, будь у него чуть больше времени в футболе.  

Андрей Шевченко (Украина)

Шевченко со 175-ю голами является лучшим бомбардиром «Милана» в XXI веке, а если бы не поехал в «Челси», мог и на рекорд Нордаля замахнуться. У Андрея Николаевича есть победа в Лиге чемпионов и «Золотой мяч», он покорил Италию и Европу, сейчас на постсоветском пространстве таких не делают. Шевченко — воспитанник уважаемого во всем мире Лобановского и осколок футбольной системы, которая на сегодняшний день разрушена до основания. 

Альтернативные нападающие: Гуннар Нордаль, Жозе Альтафини. 

Тренер

Арриго Сакки (Италия)

Сапожник из Фузиньяно и сам одержал немало побед с «Миланом», и заложил фундамент для будущих успехов команды под руководством Фабио Капелло и Карло Анчелотти. «Дьявол» Сакки во много опередил свое время, «Милан» побеждал не только за счет комбинационного стиля и высокой командной координированности, но и выстроенного прессинга, который во всю мощь как футбольный инструмент заработает несколько позже. 

Альтернативные тренеры: Нерео Рокко, Фабио Капелло, Карло Анчелотти. 

Символическая сборная «Милана» всех времён

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   73 / 1029
сегодня в 02:42
Как ниже человек написал - жаль Бобану места не нашлось
ДельБоске
ДельБоске
   349 / 1029
сегодня в 01:32
а что за кипиш у Милана с Мальдини? Впервые слышу
San Skra
San Skra
   404 / 1029
сегодня в 01:15
Думаю Руй Кошта наравне с Пирло.
Башмакоса
Башмакоса
   983 / 1029
сегодня в 01:09
Не являюсь специалистом по Милану, но мне кажется, что в предложенной схеме стоило-бы поменять Зеедорфа и Пирло местами.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
   495 / 1029
сегодня в 00:57
Автору огромное спасибо за статью,великий клуб.всегда переживаю за него,очень надеюсь что он снова станет грозой Европы
Abbath
Abbath
   674 / 1029
вчера в 23:25
В целом, весьма неплохо, но по Зеедорфу, пожалуй, не соглашусь, ибо, при всем уважении к Кларенсу, сильнейшим из голландцев, когда-либо игравших за Милан, был Райкард, чей вклад в успехи команды Сакки был поистине огромен.
Савичевича с Бобаном тоже стоило бы упомянуть, хотя, учитывая богатую картотеку, игроков наберется как минимум на три подобные сборные: 60-х, 80-90-х и 2000-х.
Triem
Triem
   307 / 1029
вчера в 23:17
Блин, чуть не заплакал... а хочется! Спасибо автору за статью. В принципе согласен по всем избранным.
juvenale
juvenale
   10 / 1029
вчера в 23:07
жучка в нападение
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 22:51
Не то что нынешний!☹️
Nick Ch
Nick Ch
   156 / 1029
вчера в 22:33
Показатель крутой команды -- это когда в символической сборной не остаётся места таким игрокам как Кафу, Кака, Райкард, Гуллит,...эх, больно смотреть, во что Милан превратился сейчас (последние лет десять)...
gentlewolf
gentlewolf
   750 / 1029
вчера в 22:28
Все таки Гуллит вместо Зеедорфа
dimagas2
dimagas2
   122 / 1029
вчера в 22:26
Слишком крутой Милан.
Captain Paolo
Captain Paolo
вчера в 22:24
А где Кака?
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