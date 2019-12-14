«Бавария» — «Вердер»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:15

Бавария

Сложно вспомнить, когда «Бавария» занимала столь низкое место. Многократный и действующий чемпион Германии находится на седьмой позиции. У него 24 очка, как результат семи побед и трех ничьих. В текущем сезоне «красные» потерпели четыре поражения. Два из них в конце ноября – начале декабря.

В минувшем туре лидер Бундеслиги – «Боруссия» Менхенгладбах - нокаутировал баварцев в волевом стиле. Иван Перишич открыл счет сразу после перерыва. Рами Бенсебаини стал автором дубля, забив, как с игры, так и с пенальти. Наш прогноз на 1Х оказался верным.

Вердер

Зимой «Вердер» удивил как позитивно, так и негативно. Первого декабря бременцы обыграли «Вольфсбург» на «Фольксваген-Арене» (3:2). Седьмого числа они уступили дома главному аутсайдеру – «Падерборну». Гол Свена Михеля был засчитан только после просмотра VAR . Футболисты Флориана Кофельдта второй раз в сезоне покинули поле без забитого мяча.

В целом, их статистика выглядит следующим образом: три выигрыша, пять ничьих и шесть проигрышей. «Музыканты» занимают четырнадцатое место с 14 очками после 14 туров.

Статистика

«Бавария» проиграла в двух последних матчах.

Четыре из семи побед «Баварии» - домашние.

«Бавария» пропускала в 10 матчах.

Девять поединков «Вердера» завершились с ТБ (3,5).

(3,5). Два матча «Вердера» закончились с ТМ(2,5).

Личные встречи минувшего сезона выиграла «Бавария»: дома (1:0), в гостях (2:1)

Прогноз

«Бавария» рискует расстаться с чемпионским титулом. Уже сейчас отрыв чемпиона от лидера составляет семь очков. Нет сомнений, баварцы пустятся в погоню прямо с этого тура. Их нападение одно из самых агрессивных в этом сезоне (2,50 гола за игру), а оборона «Вердера» одна из самых слабых (2,07 гола за игру).

Букмекеры выставили планку базового тотала на отметке четырех голов ровно. Мы же возьмем первых с ТБ (3,5).

Наш прогноз – победа «Баварии» + тотал больше (3,5) с коэффициентом 1.76 в БК Лига Ставок.

Источник: www.vseprosport.ru