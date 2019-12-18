«Барселона» – «Реал» Мадрид: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:35

Барселона

Чемпион Испании последних двух сезонов уверенно чувствует сейчас и в нынешней Примере. Подопечные Эрнесто Вальверде редко проигрывали в национальном первенстве. За прошедшие 16 туров такое уже случалось трижды. Отметим, что теряли очки каталонцы и с не самыми сильными соперниками.

Однако тренерскому штабу удалось выровнять игру. Связано это в первую очередь с возвращением в состав Лионеля Месси. Лео сейчас очень хорош, аргентинец прекрасно раздает передачи и отличается голами практически в каждом туре. На данный момент в активе аргентинца 12 голов в Примере и 2 мяча в Лиге Чемпионов.

На данный момент беспроигрышная серия «сине-гранатовых» в чемпионате насчитывает девять матчей кряду. Последняя неудача датирована еще началом ноября, когда «Барселона» неожиданно была нокаутирована на выезде «Леванте» (2:1).

В последних турах подопечные Вальверде обыграли «Сельту» (4:1), «Леганес» (2:1), «Мальорку» (5:2) и мадридский «Атлетико» (1:0). Однако были остановлены в предыдущей встрече «Реал Сосьедадом» (2:2).

Реал Мадрид

«Королевский клуб» старается не отставать от своего извечного принципиального соперника. В турнирной таблице «Реал» имеет столько же очков, как и «Барселона», но находится ниже из-за худшей разницы забитых-пропущенных голов.

В последнем туре подопечные Зинедина Зидана играли на выезде против «Валенсии» и сумели уйти от поражения. Причем очень интригующей получилась концовка матча. Пропустив гол на 78-й минуте матча, «сливочные» отыгрались только в добавленное время. Голом отличился Карим Бензема.

Именно он сейчас является лидером атак «Реала». В нынешнем сезоне на счету 12 забитых голов в чемпионате и четыре в лиге чемпионов.

В лазарете «королевского клуба» сейчас обосновались ряд ключевых футболистов: Эден Азар, Лукас Васкес, Марсело, Марко Асенсио. Под вопросом Хамес Родригес.

Статистика

В каждом из семи домашних матчей в нынешнем чемпионате «Барселона» забивала не меньше двух голов.

Прогноз «Барселона ИТБ 1.5» прошел в пяти из семи последних очных встреч в Примере.

Каталонский клуб забивал в чемпионате в 12 из 15 последних поединков во втором тайме.

Ставка «обе забьют» сыграла в 14 из 17 последних очных встреч.

Прогноз «тотал больше 2.5» сыграл в 14 из предыдущих 16 очных противостояний.

В прошлом сезоне «Барселона» дважды одолела «Реал» - 5:1 дома и 1:0 в Мадриде.

«Реал» последний раз обыгрывал «Барселону» в Примере 2 апреля 2016 года.

Прогноз

В целом, «Барселона» сейчас смотрится посимпатичнее «Реала». У каталонцев очень хороша атакующая тройка. Гризман и Суарес всегда готовы прийти на помощь Месси. Именно они забивали «Сосьедаду» в минувшем туре.

«Королевский клуб» без Асенсио, Азара, Марсело и Родригеса будут ждать большие проблемы. Бенземе в одиночку тяжело будет тягаться с обороной каталонцев. Бэйл сейчас смотрится слабо, а молодой Родриго не отличается стабильностью.

Наш прогноз – победа Барселоны за 1.77 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru