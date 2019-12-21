«Манчестер Сити» – «Лестер»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:17

Манчестер Сити

Судя по последним трем матчам, «Манчестер Сити» уже оклемался от неудач и снова начал штамповать победы. В период с шестого ноября по седьмое декабря «горожане» выиграли только два раза, при этом уступив как «Ливерпулю» (1:3), так и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Травмы и появившиеся проблемы серьезно подкосили команду Хосепа Гвардиолы, и лишь сейчас МС начал как-то с ними справляться. «Горожане» разгромили в Лиге Чемпионов загребское «Динамо» (4:1), добыв волевую победу, не оставили камня на камне от «Арсенала» на «Эмирейтс» (3:0) и спокойно прошли в Кубке Лиги «Оксфорд» (3:1).

Дома «Манчестер Сити» в этом первенстве потерпел уже два поражения. Это ровно столько же, сколько «горожане» проиграли на своем поле за два предыдущих сезона в АПЛ . Помимо «Манчестер Юнайтед», команду Гвардиолы на «Этихаде» сенсационно победил «Вулверхэмптон» (2:0). Также подопечные испанца потеряли очки с «Тоттенхэмом» (2:2).

Но все остальные домашние встречи МС в чемпионате выиграл. Правда, единственным серьезным соперником, которого на своем поле обыграли «горожане», является «Челси» (2:1). Даже в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» попадались исключительно легкие оппоненты.

Отличной новостью для «горожан» является восстановление некоторых игроков после травм. Уже здоровы Александр Зинченко и Бенжамен Менди, близки к возвращению Серхио Агуэро и Давид Сильва. Однако в лазарете все еще находятся Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.

Лестер

«Лестер», тем временем, ожидает решающая проверка на серьезность чемпионских амбиций. В следующих двух поединках «лисы» сыграют с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Подходят к этим встречам подопечные Брендана Роджерса с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах.

Да и вообще, в текущем сезоне «Лестер» проиграл только два раза: «Ливерпулю» на «Энфилде» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:1). После фиаско от «красных», команда Роджерса выиграла девять встреч подряд, сыграв вничью лишь два последних поединка.

«Лисы» неожиданно не сумели одолеть дома «Норвич» (1:1), а также разошлись миром (2:2) с «Эвертоном» в Кубке Лиги. По пенальти «Лестер» прошел в полуфинал.

На выезде «Лестер», после поражения от «Ливерпуля» в рамках Премьер-лиги, сыграл четыре матча. Команда Роджерса добыла рекордную победу над «Саутгемптоном» (9:0), разгромила «Астон Виллу» (4:1), а также спокойно разобралась с «Брайтоном» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).

«Манчестер Сити» станет четвертым представителем топ-шестерки, к которому пожалует «Лестер» в текущем первенстве. «Лисы» проиграли «Ливерпулю» (1:2) и МЮ (0:1), но сумели заработать один балл на поле «Челси» (1:1).

Травмирован в «Лестере» сейчас один Мэтти Джеймс.

Статистика

«Манчестер Сити» не пропустил лишь в одном из 12 предыдущих официальных матчей.

Ставка «тотал больше 2,5» сыграла во всех восьми последних встречах «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.

Беспроигрышная серия «Лестера» достигла 11 официальных поединков.

Победная гостевая серия «лисов» в АПЛ равна четырем матчам.

равна четырем матчам. «Лестер» забил в семи из восьми последних выездных встреч в Премьер-лиге.

У «Лестера» было время, когда в матчах «Манчестер Сити» определялась серьезность чемпионских амбиций клуба. Тогда «Лестер» обыграл «горожан» на «Этихаде» (3:1). В итоге «лисы» стали чемпионами.

После этого «Лестер» ни разу не выигрывал на «Этихаде», но зато обыгрывал МС дома.

дома. В частности, в прошлом сезоне «Лестер» проиграл в гостях «Манчестер Сити» (0:1), но на «Кинг Паэуре» победил 2:1.

Прогноз

В целом, если бы не проблемы «Манчестер Сити» в центре обороны, здесь можно было бы поставить на победу хозяев. Однако пребывающий в великолепной форме Варди все-таки заставляет закрадываться некоторым сомнениям.

Учитывая, что «Манчестер Сити» не пропустил только в одном из предыдущих 12 официальных матчей, вряд ли «горожане» удержат свои ворота на замке и в этом поединке. Ну, а «Лестер» - это отнюдь не инертный «Арсенал».

Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет + обе забьют за 1.87 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru