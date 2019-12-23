«Милан»: меньше, чем середняк

вчера, 23:53

Кажется, что можно падать бесконечно. Это про «Милан». Результативная «Аталанта» показала как нужно играть в современный футбол, унизив «россонери». «Соккер.ру» - о беде гранда.

По инерции «Милан» продолжают считать топовой командой. И это несмотря на все несчастья, которые происходили с клубом в последние годы. «Россонери» теряли деньги, проводили безумные трансферы, лихо и неумело экспериментировали с составом и проводили бешеные трансферные кампании, которые приводили к пшику. Устраивали тренерскую и менеджерскую чехарду, заигрывали с УЕФА и пытались нащупать дно в том штормовом океане, который окружает клуб.

Но надводная часть «Милана» все меньше виднеется над волнами, а дна все нет и нет. «Аталанта» в последнем матче чемпионата Италии поспособствовала поиску, повесив на ноги миланцев дополнительный груз, который ускорил падение к илистому (Иличич одобрит) дну игры в футбол. Неприлично часто каждый новый руководитель «Милана», которых было в последние годы слишком много для стабилизации, говорил о том, что вот сейчас-то начнется перестройка, которая позволит все преобразить и взлететь на вершину Серии А. А там как раз подоспеет падение «Ювентуса» - не вечно же ему доминировать. Но вот туринцы начинают раз за разом давать осечки, а пользуется этим «Интер», «Лацио», даже «Рома» в какой-то мере, но никак не «Милан», который имеет опережающий темп только в одном – в падении.

В последней игре с «Аталантой» «Милан» пропустил пять мячей, безответных. Причем четыре из них – всего за 22 минуты во втором тайме. Но еще больше ужасает содержание игры и статистика. «Милан» нанес всего один удар в створ чужих ворот. Против 11 у «Аталанты». При желании и лучшей реализации клуб из Бергамо мог установить какой-нибудь рекорд всех времен и народов по разгрому «россонери». Пока же это только рекорд 21-го века. В последний раз «Милан» проигрывал в Серии А с разницей в пять мячей аж в мае 1998 года. Тогда «Рома» со счетом 5:0 расправилась с миланцами.

Сейчас «Милан» стремительно приближается к худшим образцам в своей истории. Не стоит забывать, что мы говорим об Италии. Конечно, в Милане живет не самая яростная и агрессивная публика, но и ее терпению приходит конец. Некоторых футболистов собственные фанаты готовы растерзать. Даже как-то странно писать слово «собственные». Они уже давно не ассоциируют ряд игроков с командой. Как и сами футболисты, кажется, выбрали «Милан» из-за имени и регулярного пополнения банковских счетов.

Показательно поведение игроков после матча с «Аталантой». Кессье ставит «лайк» под празднованием гола Алехандро Гомеса, Калабрия мчится в ночной клуб, Леау – тоже. Конечно, впоследствии они свои ошибки осознали и стали придумывать оправдания, но кому нужно, те все заметили и растиражировали. Понятно, что личная жизнь футболистов – это их дело. Она никак не должна пересекаться напрямую с профессиональной деятельностью. Однако нужно иметь немного ответственности и мозгов, чтобы понимать, что хотя бы публиковать в соцсетях подобные радости после того, как фанаты ощутили себя сброшенными в чан с отходами, не стоит.

Матч «Милана» с «Аталантой» показал все худшее, что есть у «россонери». Это отсутствие индивидуальных мастеров, отсутствие лидеров и по технике, и по духу. Это полное отсутствие какой-либо тактической подготовки, поскольку с самых первых минут «Аталанта» целиком переигрывала соперника, который лишь нелепо отбивался и чудом не пропустил еще больше.

«Милан» выглядел в последних матчах как сборище футболистов, которые неделями не тренируются, забыли, в какой команде играют, какие зарплаты получают, а накануне перед матчами непременно гоняют в ночные клубы, пьют там до шести часов утра, затем отправляются на игру. Вот примерно так должны выглядеть факторы, которые окружали бы, например, игру с «Аталантой» - чтобы «Милан» сыграл так, как сыграл.

Звонимир Бобан (футбольный директор «Милана»): «Выступление было ужасным, с любой точки зрения. Это очень больно, мы обеспокоены. Но мы без каких-либо сомнений идем дальше вместе с Пиоли. Исключая сегодняшнюю игру, мы очень довольны его работой».

Вот какого мнения придерживается руководитель «Милана», один из множества, который отвечает непосредственно за футбольную деятельность. Менеджмент «россонери» от постоянных реконструкций, кажется, тоже стал терять в качестве и в адекватности оценки происходящего. Впрочем, перемен ждать не приходится, если верить словам того же Бобана чуть позднее:

Будем ли мы работать этой зимой на трансферном рынке? Если нам это позволят сделать. В январе трудно заполучить хороших игроков. Кроме того, финансовый фэйр-плей серьезно ограничивает наши возможности и не дает качественно усилить состав. Не исключено, что мы «сэкономим» сейчас, чтобы плодотворно поработать летом.

То есть на нынешнем сезоне ставится жирный крест. Как было на предыдущем и на предыдущем, и… Возможно, на следующем. И так далее. Пока не придет на место Бобана кто-то другой с такими же речами. «Милан» стал поставщиком денег для разного рода практикантов от мира менеджмента. Возможно, у них громкие звучные имена, но главное в футбольном клубе – тот результат, который он дает для болельщиков. У «Милана» по-прежнему одна из мощнейших фан-баз в мире. Тем более видеть, как футболисты в знаменитой форме «Милана» терпят максимальное унижение в Бергамо и выглядят людьми, которые не умеют, физически не могут и не хотят играть в футбол за эту команду.