«Лестер» – «Ливерпуль»: Прогноз от экспертов

26 декабря 2019, 14:37

Лестер

Этот рождественский период должен был стать проверкой для «Лестера» на серьезность притязаний на чемпионский титул. Пока что команда Брендана Роджерса ее не проходит. В гостевом поединке с «Манчестер Сити» «лисы» хоть и открыли счет, но потом были смяты хозяевами и заслуженно проиграли 1:3.

Правда, теперь «Лестер» сыграет на «Кинг Пауэр Стэдиум», где он в этом чемпионате еще не потерпел ни единого поражения. Более того, «лисы» потеряли дома лишь четыре балла. «Лестер» не сумел обыграть в первом туре «Вулверхэмптон» (0:0), а также неожиданно споткнулся о «Норвич» (1:1).

Из числа представителей топ-шестерки на «Кинг Пауэр» в этом сезоне гостили две команды. «Арсенал» «лисы» победили 2:0, а «Тоттенхэм» - 2:1. Но вот гостевая статистика встреч «Лестера» с топами выглядит более печально. Подопечные Роджерса проиграли «Манчестер Сити» (1:3), «Ливерпулю» (1:2) и МЮ (0:1), отобрав очки только у «Челси» (1:1).

Травмирован у «Лестера» Мэтти Джеймс. Под вопросом участие Харви Барнса.

Ливерпуль

«Ливерпуль» подходит к поединку с «Лестером» в ранге лучшего клуба планеты. На клубном чемпионате мира «красные» официально оформили этот статус, выиграв трофей впервые в своей истории.

В Премьер-лиге за период отсутствия «красных» ничего кардинально не изменилось. Команда Юргена Клоппа как опережала «Лестер» на десять очков, так до сих пор и опережает. Лишь «Манчестер Сити» сократил отставание от мерсисайдцев к 11 пунктам.

После единственной потери очков в текущем первенстве, «Ливерпуль» выиграл восемь матчей подряд. На выезде «красные» одолели «Астон Виллу» (2:1), «Кристал Пэлас» (2:1) и разгромили «Борнмут» (3:0).

Общая беспроигрышная гостевая серия подопечных Клоппа в АПЛ достигла 16 поединков. В последний раз в чемпионате мерсисайдцы уступили третьего января этого года в гостевом матче с «Манчестер Сити» (1:2).

Большинство клубов топ-шестерки «красные» на данный момент приняли дома. Мерсисайдцы обыграли на «Энфилде» «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (3:1) и «Арсенал» (3:1). На выезде «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1) и сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). При этом лишь «Борнмут» и «Бернли» в гостях «красные» побеждали с разницей более чем в один гол.

В отличие от «Лестера», в «Ливерпуля» наблюдаются некоторые кадровые проблемы. В лазарете находятся сразу три защитника: Деян Ловрен, Натаниэл Клайн и Жоэль Матип. Кроме того, залечивает травму ключевой опорник клуба Фабиньо, вылетел до середины февраля Алекс Окслейд-Чемберлен и выбыл на неопределенное время Риан Брюстер.

Статистика

«Лестер» проиграл только один из десяти предыдущих поединков в АПЛ .

. Беспроигрышная домашняя серия «лисов» в чемпионате достигла 11 встреч.

В четырех из пяти последних матчей «Лестера» в Премьер-лиге сыграла ставка «обе забьют».

Беспроигрышная гостевая серия «Ливерпуля» в АПЛ равна 16 встречам.

равна 16 встречам. Лишь в двух из девяти последних гостевых поединков в чемпионате «красные» выиграли с разницей более чем в один гол.

С момента прибытия Юргена Клоппа на тренерский мостик «Ливерпуля», «Лестер» трижды побеждал «красных» в очном матче. Последняя такая победа случилась в Кубке Лиги в 2017-м году (2:0).

После этого «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в четырех из пяти последующих поединков, потеряв очки лишь в январе этого года (1:1).

Во всех пяти последних очных встречах «Лестера» и «Ливерпуля» сыграла ставка «обе забьют».

Прогноз

Можно не сомневаться, что «Лестер» настроится на «красных». Подопечные Брендана Роджерса постараются использовать любые возможности, чтобы доставить неудобства обороне мерсисайдцев. Хватит ли этого для победы над командой, которая не проигрывала уже почти год? Вполне возможно. Мы ожидаем боевой матч, в котором обе команды должны отличиться, и рискнем поставить на хозяев.

Наш прогноз – победа Лестера с форой (0) за 2.58 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru